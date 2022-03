Seniorenbund ist gerettet: Neues Team steht

Werbung

Zwei Jahre Pandemie – und der Seniorenbund Ernstbrunn wäre fast zerfallen. Johanna Binder trat mit Jahresende 2021 nach acht Jahren Amtszeit zurück, mit ihr auch Finanzreferentin Christel Dlabalek. 2020 und 2021 waren Corona-bedingt keine Generalversammlungen möglich, bis Ende 2021 hätte eine Neuwahl stattfinden sollen.

So wurde am 21. Jänner eine Vorstandssitzung einberufen und mit 1. Februar ein provisorischer Vorstand mit Herta Zimmermann, Ingrid Stacher, Anneliese Winkler und Maria Toifl eingesetzt. Der „Auffangvorstand“ hat die Ortsbetreuerinnen ausgeschickt, um in den Orten neue Funktionäre zu suchen bzw. zu wählen, um den 1978 gegründeten Seniorenbund mit rund 200 Mitgliedern weiterführen zu können.

Am vergangenen Freitag fand im Gasthaus Hösch dann doch eine erweiterte Vorstandssitzung statt. Dabei wurde unter der Leitung von Teilbezirksobmann Leopold Blauensteiner der neue Vorstand bestätigt. Dieser besteht nun aus Obfrau Herta Zimmermann, Stellvertreterin Ingrid Stacher, Finanzreferentin Anneliese Winkler, Organisationsreferentin Aloisia Stacher, Schriftführerin Maria Toifl und Finanzprüferin Edith Wichtl.

Der neue Vorstand wünscht sich mehr Männer im derzeitigen „Frauenregime“ der Ortsvertretungen. Einzig Leopold Mayer ist in Merkersdorf als Betreuer der Mitglieder tätig. „Er ist der einzige Mann, der für den Seniorenbund arbeitet, es sollen aber demnächst mehr werden“, wünscht sich Obfrau Zimmermann, die wie ihre Stellvertreterin früher Bezirksbäuerin war. ÖVP-Bürgermeister Horst Gangl war auch anwesend und zeigte sich erfreut, dass der ÖVP-nahe Seniorenbund weitergeführt wird.

Der neue Vorstand ist schon in der Vorbereitungsphase, um wieder Ausflüge und Aktivitäten zu setzen.

