Trauer um Othmar Gorgesth: „Ein ganz außergewöhnlicher Mensch“

In der Marktgemeinde Ernstbrunn herrscht großer Trauer, denn der allseits beliebte Othmar Gorgesth aus Au ist am 3. März um 2.03 Uhr an Multiorganversagen verstorben. Er wurde 77 Jahre alt. Dies gab seine Ehefrau Christl bekannt, sie sagt: „Wir werden uns immer an Othmar als ganz außergewöhnlichen Menschen erinnern, und in diesem Sinne hat er auch seinen Abgang anders als üblich organisiert.“ Er vermachte seinen Körper der Wissenschaft, weshalb es weder ein Begräbnis noch eine Verabschiedung gibt.

Othmar Gorgesth war stets engagiert, von 2002 bis zuletzt war er Obmann des Pensionistenverbands. Von 1995 bis 2015 saß er für die SPÖ im Gemeinderat und bekleidete die Funktion des geschäftsführenden Gemeinderats. Er war Klubobmann und in vielen Ausschüssen aktiv.

Othmar war ein tatkräftiges Mitglied unserer Gesellschaft, dem die Anliegen der Menschen immer viel bedeutet hat. Bürgermeister Horst Gangl

2003 gründete Othmar Gorgesth den Verschönerungsverein Au. Tief betroffen ist die Ernstbrunner SPÖ rund um Chef Gerold Groß, aber auch über die Parteigrenzen hinweg war Othmar Gorgesth anerkannt und beliebt. So sagt ÖVP-Bürgermeister Horst Gangl anerkennend: „Trotz seiner schweren Krankheit war Othmar ein tatkräftiges Mitglied unserer Gesellschaft, dem die Anliegen der Menschen sowie seine gelebte Freundschaft immer viel bedeutet haben.“

