In der E-Werk-Gasse hatten Vandalen in der Nacht randaliert: Drei Mülltonnen von einem Mehrparteienhaus und drei von der Nachbarin wurden in das Carport geschleppt und zudem noch Müll auf das Auto geschmissen. Und das, obwohl die Polizeiinspektion nur rund 150 Meter davon entfernt liegt.