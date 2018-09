Seit Anfang September unterstützt Eva Sigl das First-Responder-Team in der Marktgemeinde. Die 22-jährige Medizinstudentin hat im Oktober 2015 mit der Ausbildung zur Rettungssanitäterin begonnen. Im Juni 2016 machte sie eine Prüfung, seitdem fährt sie freiwillig als Rettungssanitäterin beim Roten Kreuz Ernstbrunn-Korneuburg-Stockerau. Vergangenen Juni ließ sie sich dann zum First Responder fortbilden.

Ihr Freund Leopold Kranz, der ebenfalls im Erstversorger-Team ist, hat sie zu dieser Tätigkeit inspiriert. Er war Zivildiener beim Roten Kreuz und ist danach als freiwilliges und begeistertes Mitglied geblieben. Auch wurde ihr Interesse durch das Medizinstudium erweckt. Sigl hat sich immer gewünscht, neben ihrem Studium praktische Erfahrungen zu sammeln, vor allem der Umgang mit den Patienten ist ihr wichtig: „Für mich ist dies am besten durch die Arbeit als Sanitäterin möglich.“

„Den Patienten ist damit sehr geholfen“

Die First-Responder-Ausbildnerin Tamar Kopp aus Korneuburg trat an sie heran, ob sie das Team in Ernstbrunn verstärken wolle. „Ich habe dann gleich ‚Ja‘ gesagt. Ich denke, es ist wirklich eine tolle Sache, und den Patienten ist damit sehr geholfen“, so Sigl. „Ich fand dieses System schon immer super, weil vor allem bei uns in der Gemeinde Ernstbrunn ein Rettungsmittel schon länger brauchen kann, bis es an einem Einsatzort eintrifft, insbesondere, wenn der Ernstbrunner Rettungswagen einen anderen Einsatz fährt.“ Ein First Responder kann die Zeit zwischen dem Absetzen eines Notrufs und dem Eintreffen eines Rettungswagens überbrücken und die Erstversorgung des Patienten übernehmen.

Das First-Responder-System des Roten Kreuzes ist inzwischen bezirksweit zu einem gut funktionierenden Netzwerk he-rangewachsen, das besonders schnelle professionelle Hilfe bei Notfällen erlaubt.