Vorstandwechsel bei der Windkraft Simonsfeld AG

Werbung

Markus Winter und Alexander Hochauer folgen Gründer Martin Steiniger nach. Die Ziele des niederösterreichischen Unternehmens seien wichtiger denn je, wurde in einer Aussendung betont: Durch den raschen Ausbau von Wind- und Sonnenkraftwerken die Energiewende beschleunigen, die Klimakrise stoppen und die Energie-Unabhängigkeit forcieren.

"Wie geplant und vom Aufsichtsrat beschlossen" übernehmen mit April die bisherigen Geschäftsführer Winter und Hochauer die Vorstandsfunktionen der Windkraft Simonsfeld AG. Sie wollen "den bisherigen Kurs fortsetzen" und die Position der Gesellschaft aus dem Weinviertel "als kompetente Größe bei Planung, Errichtung und Betrieb von Wind- und Sonnenkraftwerken weiter ausbauen. Energiepolitisch werden wir uns verstärkt dafür einsetzen, durch gemeinsame Anstrengungen mit Politik und Industrie die Ausbauziele der erneuerbaren Energien zu erreichen", so der designierte Technikvorstand Winter.

"Auch das Prinzip der Bürgerbeteiligung, wie es bereits seit über 20 Jahren gelebt wird, werden wir weitertragen. Außerdem wollen wir vermehrt in der unternehmerischen Nachhaltigkeit und als Top-Arbeitgeberin für 'Green Jobs' eine Vorreiterrolle übernehmen", ergänzte der designierte Finanzvorstand Hochauer. Die "strategischen Ziele für das Unternehmen, den Wirtschaftsstandort Niederösterreich und die Energiepolitik" will das neue Duo an der Spitze der Windkraft Simonsfeld AG am 6. April präsentieren.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.