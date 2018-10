Es ist noch nicht lange ist es her, dass der Wildpark seine neuen Pforten geöffnet hat. Seit einem Jahr arbeitet der Park an dem großen Projekt. Der neue, massive Eingangsbereich umfasst eine rote Holzkonstruktion, die einem modernen Baumhaus ähnelt. Der Bau wurde Stück für Stück von den Mitarbeitern des Parks selbst mitgetragen, nur wenige Firmen aus der Umgebung wurden für das Projekt engagiert.

Der interessante und moderne Baustil bietet ein beeindruckendes Naturerlebnis: Auch im Inneren des Gebäudes glaubt man durch die offene Gestaltung mitten in der freien Natur zu sein. Der Eingang befindet sich am Waldrand und ist von zahlreichen Bäumen und einer Wiese umgeben. Außerdem gewähren eine Terrasse und das Panoramafenster einen Einblick in den Park.

Das neue Gebäude, das sich im alten Teil des Wildparks befindet, ist sehr gut für Familien mit Kinderwagen erreichbar. „Neben einem Café-Bereich bieten wir auch Sitzgelegenheiten für unsere Gäste an. Auch steht eine ‚Weinviertler Ecke‘ zur Verfügung, welche köstliche Schmankerln aus der Region anbietet“, berichtet Monika Haller, Managerin des Wildparks. „Dennoch befindet sich der moderne Bau bis zum Palmsonntag im Probebetrieb, da noch einige Kleinigkeiten ergänzt werden müssen“, kündigt sie an.

Auch Hunde im Park willkommen

Nicht nur Menschen sind im Park willkommen, sondern auch Hunde. Sie müssen aber aus Sicherheitsgründen an kurzen Leinen geführt werden. Der Wildpark bleibt auch in Sachen Mülltrennung sehr naturverbunden: Eine Kompostfirma stellt aus den abgefallenen Blättern des Parks organisches Geschirr und Becher her, welche dann auch wieder recycelt werden. Auch auf die Mülltrennung, die sich im Laufe der Zeit verbessert hat, wird im Park wertgelegt. „Ich bin sehr stolz auf diese Entwicklung!“, sagt Haller.