Wintereinbruch: Mehrere Fahrzeuge blieben hängen

Einsatzreich war der Samstag (21. Jänner) für die Freiwillige Feuerwehr Ernstbrunn. Zuerst wurden die Mitglieder zum alten Kalkwerk in Richtung Klement gerufen: Mehrere Personen benötigten Hilfe, denn aufgrund der extremen Glätte blieben mehrere Pkws hängen und rutschten bei der kleinsten Bewegung bergab. Auch die Einsatzkräfte hatten mit der eisigen Oberfläche zu kämpfen.

Ein Fahrzeug musste mit der Seilwinde des Rüstlöschfahrzeuges aus dem Graben geborgen werden. Den anderen Verkehrsteilnehmern konnte mit etwas „Manpower“ und Anweisungen aus ihrer misslichen Lage geholfen werden.

Nächste Welle, gleiche Stelle

Sobald die Feuerwehr ihre Einsatzbereitschaft wieder hergestellt hatte, kam der nächste Einsatz: nächste Welle, gleiche Stelle. „Fahrzeugbergung am alten Kalkwerk Richtung Klement, mehrere hängengebliebene Fahrzeuge“ lautete die Alarmierung. Wieder rutschte ein Pkw in den Graben, die anderen blieben wegen der Glätte auf der Straße hängen.

Bei beiden Einsätzen gab es zum Glück keine verletzten Personen. Während der Bergung war die L3085 in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr half insgesamt zehn Fahrzeuglenkern.

Linienbus-Lenker wollte wenden, blieb aber stecken

Nach den Pkw-Bergungen am Vormittag folgte eine Autobusbergung am Nachmittag: Am Sportplatz in Klement kam ein Linienbus bei einem Wendemanöver von der Straße ab und blieb mit dem hinteren Teil des Fahrzeuges im unbefestigten Untergrund stecken.

Die Ernstbrunner Feuerwehr wurde dieses Mal gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Klement zu dieser Bergung gerufen. Mit der Seilwinde des Hilfeleistungsfahrzeuges 3 konnte der Autobus wieder auf befestigten Untergrund gezogen werden.

Der Bus setzte unbeschädigt seine Fahrt fort, die zwei Feuerwehren rückten nach einer Stunde wieder in ihre Feuerwehrhäuser ein.

