Schlag auf Schlag ging es am Samstag für die Ernstbrunner Feuerwehr.

Gleich mehrmals wurden die Kameraden zu Einsätzen gerufen, das Winterwetter forderte seinen Tribut. In den Morgenstunden halfen die Florianis dem Roten Kreuz dabei, eine verletzte Person in Oberleis zu versorgen.

Dann kam es in Thomasl zu einem Unfall: Zwei Fahrzeuge waren zusammengestoßen, dabei krachte ein Auto in einen Stromkasten der EVN, mit dem drei Haushalte versorgt werden. „Hier war höchste Vorsicht geboten. Wir alarmierten sofort die EVN, dann hieß es für uns warten“, so Alfred Wald, Kommandant-Stellvertreter im NÖN-Gespräch. Sobald eine Gefahr durch Strom ausgeschlossen werden konnte, räumten die Florianis die Unfallstelle.

Nur wenige Stunden später wurde die Feuerwehr erneut alarmiert: Am Steinbruch gab es für mehrere Pkw kein Weiterkommen mehr, sie waren von der Fahrbahn abgekommen. Auch beim Wildpark in Dörfles war ein Bus abgerutscht und musste zurück auf die Straße gezogen werden.