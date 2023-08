Gerhard Toifl wird Bürgermeister mit „neuen Ideen und neuem Stil“

Mit Ende August endet nach zehn Jahren die Amtszeit von Horst Gangl als Ernstbrunner ÖVP-Bürgermeister. Die Nachfolge wird sein Vizebürgermeister antreten. Die NÖN bat Gerhard Toifl (49) zum Gespräch.

NÖN: „Herr Bürgermeister Toifl“ – wie klingt das für Sie?

Gerhard Toifl: Noch sehr ungewohnt (lacht), aber ich bin es ja noch nicht und kann mich bis zum 6. September daran gewöhnen.

Wie überraschend kam der Rücktritt von Horst Gangl?

Toifl:Vor eineinhalb Jahren hat er gesagt, dass 2023 der Wechsel vollzogen wird, also wir haben das schon gewusst. Aber er bleibt ja weiter als Amtsleiter aktiv. Es ist schon beachtlich, wie engagiert er in seiner Zeit als Bürgermeister war.

Was wird sich unter einem Bürgermeister Toifl ändern?

Toifl:Es wird sich sicher etwas ändern, ich werde meinen eigenen Stil und neue Ideen einbringen, aber mehr will ich darüber noch nicht sagen. Das muss erst alles im Vorstand besprochen werden.

Die Oppositionsparteien Grüne und SPÖ begrüßen den Wechsel.

Toifl:Ich bin sicher ruhiger als der Horst, das unterscheidet uns, es wird deshalb in den Gemeinderatssitzungen besonnener zugehen (lacht). Auseinandersetzungen gehören in der Politik dazu, aber dann lieber im Vier-Augen-Gespräch.

Kurt Sommer wird Vizebürgermeister, wie wird die Arbeitsaufteilung sein?

Toifl:Auch das steht noch nicht fest, fix ist nur, dass wir uns das Besuchen von Veranstaltungen aufteilen werden. Ernstbrunn hat insgesamt zwölf Katastralgemeinden, da kann man nicht immer überall sein.

Welche Projekte stehen auf der Agenda bis zur Gemeinderatswahl 2025?

Toifl: Natürlich bleibt der neue Hauptplatz in Ernstbrunn das große Thema, da geht ja einiges weiter. Aber mir sind auch die Anliegen der Bevölkerung in den Katastralgemeinden sehr wichtig. Es gibt in allen Dörfern was zu tun. Corona hat das leider verzögert, aber jetzt werden wir das alles angehen.