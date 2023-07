Rückzug von Horst Gangl: Von „schade“ bis „endlich“

Mit Ende August endet die Amtszeit als Bürgermeister für Horst Gangl. Wie in der Vorwoche berichtet, zieht er sich aus persönlichen Gründen zurück und übergibt an Vizebürgermeister Gerhard Toifl. Unterschiedlich nahmen die Oppositionsparteien die Veränderung in der ÖVP auf.

In Ernstbrunn regiert die ÖVP mit absoluter Mehrheit, sie hat 19 der 23 Sitze inne. Zwei gehen an die Bürgerliste UNS (entstand aus Mandataren von FPÖ und SPÖ), je einer an Grüne und SPÖ. Hans Narrenhofer von UNS war nicht überrascht, als Gangl in der Gemeinderatssitzung seinen Rücktritt ankündigte: „Er ist ja schon länger mit dem Vorhaben schwanger gegangen, aber das Gute ist, dass er uns als Amtsleiter erhalten bleibt.“ Gangl sei sehr engagiert, deshalb wäre ein kompletter Rückzug „schade“ gewesen, wie Narrenhofer findet. Einige Projekte würde man noch gemeinsam umsetzen wollen, ergänzt er. Die gute Zusammenarbeit werde aber auch mit Nachfolger Toifl fortgesetzt, ist sich Narrenhofer sicher: „Er ist ein ganz anderer Typ, aber er ist wie ich aus Naglern und ich kenne ihn schon sehr lange.“

„Hoffentlich wird es in Gemeinderatssitzungen jetzt sachlicher“

Kritischer sehen die anderen Oppositionsparteien die Amtszeit Gangls: Recep Bektas geriet immer wieder in Auseinandersetzungen mit dem Ortschef, deshalb sagt der Grüne zum Abschied: „Endlich! Ich bin froh, dass Gangl geht, hoffentlich wird es in den Gemeinderatssitzungen jetzt sachlicher.“ Immer wieder seien seine Anträge abgeschmettert worden, erzählt er, „nur weil sie von mir kommen“. Das politische Klima werde sich mit Toifl verbessern, ist sich Bektas sicher.

Ähnlich sieht es Gerold Groß von der SPÖ: „Die Zusammenarbeit wird jetzt bestimmt besser als bisher, weil der Vizebürgermeister viel ruhiger ist.“ Den Rückzug Gangls sieht Groß zwiegespalten: „Es ist kein ordentlicher Rücktritt, weil er ja als Amtsleiter bleibt.“