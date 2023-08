Wachsen künftig Olivenbäume auf den Feldern?

Die diesjährige Ernte ist etwas besser als letztes Jahr ausgefallen. Vor allem das Wintergetreide wurde heuer von der Witterung begünstigt, wesentliche Wachstumsphasen überlappten sich mit den Niederschlägen. „Bei Weizen und Gerste war es eine schöne Durchschnittsernte, sogar etwas über dem Durchschnitt", berichtet Bezirksbauernkammerobmann Josef Hirsch. „Die Qualität ist nicht ganz so, wie man sie sich erwartet hat, aber das geschieht oft. Bei höheren Mengen müssen sich nämlich die inneren Eigenschaften der Pflanze auf mehrere Kilos verteilen."

Allerdings fällt der Ausblick im Vergleich mit anderen Feldfrüchten weniger rosig aus. Die Erträge des Raps schnitten ähnlich zu vergangenem Jahr einmal mehr schlecht ab. Zwar hat es im Zeitraum von April bis Mai viel geregnet, was das Wachstum normalerweise begünstigt, doch war es gleichzeitig überdurchschnittlich kalt. Zu kalt für den Raps, dieser stand nämlich zeitgleich in der Blüte und wäre auf die Bestäubung der Bienen angewiesen gewesen, die bei der Kälte jedoch nicht ausfliegen konnten.

„Man hört auch von den Imkern, dass es heuer kaum Rapshonig gibt. Die jetzigen Umstände sind nicht gut für die weitere Rapsbauentwicklung. Der Anbau ist weder zufriedenstellend noch kostendeckend. Darüber hinaus fehlen (aufgrund von EU-Verordnungen) die nötigen Pflanzenschutzmittel. Immer mehr Landwirte ziehen in Erwägung mit dem Rapsanbau aufzuhören", so Hirsch. Vor zehn Jahren säumten noch viele gelbe Äcker die Feldwege, sagt Hirsch, ein Anblick, der mittlerweile Geschichte sei.

Trockenheit macht Bauern zu schaffen

Die bevorstehende Herbsternte hält noch weitere Sorgenkinder parat: „Die Trockenheit ist nicht abzustreiten. Freilich, wir hatten April und Mai wunderbare Niederschläge, aber ausgenommen von vereinzelten Gewittern haben wir hier im Bezirk bzw. im ganzen Weinviertel eine extreme Trockenheit. Alles, was jetzt noch draußen am Feld ist, beginnend mit Erdäpfeln über Kürbis, Mais und der Zuckerrübe, bräuchte dringend den ersehnten Regen, sorgt sich Hirsch. Besonders die Erdäpfelernte bereite Probleme. Der Bedarf des Handels kann kaum gedeckt werden und zum Ernten sei es schlicht zu trocken. Die Erde ist zu hart, um mit den Maschinen den Boden durchdringen zu können. Klimakrise und restriktivere Verordnungen sorgen zusätzlich für den Rückgang an Anbaufläche. Um die Versorgung weiterhin zu gewährleisten, müssen ausländische Importe die heimischen Verluste kompensieren.

Obmann Hirsch bleibt jedoch weiterhin optimistisch und hofft auf wenigstens 10 bis 15 mm Regen in den kommenden Tagen, doch: „Sollte es bis Mitte/Ende August nicht regnen, werden wir sicher einen Engpass erleben. Dann würde das Wachstum stoppen und der Ertrag ausbleiben. Gewiss können die Pflanzen den Hitzestress einige Tage verkraften, aber wenn die Hitze langanhaltend ist und das ist sie mittlerweile, wird es problematisch. Die letzten Nächte konnten sie sich wenigstens erholen, aber wenn es tagsüber 32 Grad hat, und in der Nacht 22, dann bedeutete das den totalen Stress für die Kulturen. Das Wachstum wird eingestellt und die Blätter fangen allmählich an zu vergilben. Sollte sich die Situation nicht verbessern, werden sie schließlich bräunlich und sterben ab. Um zu überleben, wirft die Pflanze die ersten Blätter ab, damit zumindest der Haupttrieb erhalten bleibt. Ein Prozess, der bereits eingesetzt hat. Bei den Kartoffeln neigt sich die Wachstumsphase dem Ende zu, die Abreife beginnt und das zwei Wochen zu früh."

An Anbaufläche zugelegt hat wiederum die Sojabohne und der Winterdurum, also der Winterhartweizen, der größtenteils für die Nudelproduktion verwendet wird. Mais wurde ebenso vermehrt angebaut. An Anbaufläche verloren haben Raps, Kartoffeln und der Ölkürbis, da dieser je nach Auftragslage angebaut wird und heuer weniger Verträge abgeschlossen wurden. Bei den Zuckerrüben gibt es bereits konkrete Zahlen. Laut Hirsch wurden 3.100 Hektar im Bezirk Korneuburg angebaut, von denen aber 600 Hektar dem Rübenderbrüssler, einem Schädling, zum Opfer gefallen sind. 2.500 Hektar bleiben somit übrig, letztes Jahr waren es noch ca. 2.780 Hektar.

Aber gibt es in der Region auch Klimawandelgewinner unter den Kulturpflanzen?

Geht es nach Obmann Hirsch, müsste man exotischere Versuche wagen - „mit Olivenbäumen vielleicht, aber hierzu habe ich weder Fakten noch Zahlen. Aber in Anbetracht des Klimawandels wird man sich damit beschäftigen müssen." Zwar arbeiten die Getreidezüchtungen mit früher abreifenden Sorten, um den Zeitraum der extremen Hitze zu umgehen und die Ernte vorzuverlegen, doch sei auch diesen Maßnahmen Grenzen gesetzt, da die Pflanzen trotzdem noch Zeit zum Wachsen benötigen. Für Herbstkulturen wie den Mais kommen etwaige Lösungen nicht in Frage. Dieser muss weiterhin auf den Feldern ausharren und auf Regen hoffen."

Strategien, um die Herausforderungen des Klimawandels bewältigen zu können, seien noch nicht in Aussicht. Künstliche Bewässerung stehe derzeit zwar zur Diskussion, doch sei dies keine Frage von zehn, sondern 30 bis 40 Jahren. Beregnung von Feldern, wie sie derzeit z.B. in Hausleiten, Stetteldorf und Eggendorf über Brunnen in der Tullner Au stattfindet, sei vor allem zeit- und kostenintensiv.