Topbody hat nun in Stockerau einen weiteren Fitnessstudio-Standort

Sascha Bauer betreibt neben den Standorten in Hollabrunn und Retz auch Horn und Tulln. Im Vorjahr wurde in Großweikersdorf im Bezirk Tulln ein zweiter Topbody-Standort eröffnet. Brandneu ist Bauers Fitnesscenter in der Stockerauer Wiener Straße, das Ende Juli eröffnete.

Topbody in der Stockerauer Wiener Straße. Foto: Sandra Frank

Er kann sich über einen Höhenflug freuen: „Wir haben in allen Topbody-Standorten einen historischen Höchststand an Mitgliedern“, erzählt er im NÖN-Gespräch. Solche Jubelmeldungen sind nicht immer zu hören: Christian Hörl, Sprecher der Fitnessbetriebe im Fachverband Freizeit- und Sportbetriebe der Wirtschaftskammer, erklärte erst auf APA-Anfrage: Die Kundenzahl der österreichischen Fitnessstudios ist noch nicht auf das Vor-Corona-Level zurückgekehrt. „Es fehlen schätzungsweise noch zehn Prozent.“

Was die Kunden an Topbody schätzen? „Bei uns steht das Training im Vordergrund. Das liegt im Trend. Den Kunden von heute interessieren die Trainingsmöglichkeiten und nicht das Drumherum.“ Darum werden die Trainingsflächen ständig vergrößert, die Zahl der Geräte laufend aufgestockt.

Wir haben während der Lockdowns die Mitgliedsbeiträge nicht abgebucht. Dafür bekommen wir bis heute positives Feedback Sascha Bauer

„Wir haben während der Lockdowns die Mitgliedsbeiträge nicht abgebucht. Dafür bekommen wir bis heute positives Feedback“, berichtet Bauer. Außerdem „haben wir das gemacht, was richtig ist, und uns dem 3G-Regime nie angeschlossen“. Der Mitgliedsbeitrag wurde im Topbody nicht erhöht.

Bauer freut sich über einen regen Zulauf, auch in Stockerau „sind wir mit unserem Kundenstand sehr zufrieden“. Außerdem wird 2024 in Eggenburg ein weiterer Topbody-Standort eröffnen. „Und die Reise ist noch nicht zu Ende“, versichert Bauer.