Stockerau: Wie ein Haus zu einem Auffangnetz für Frauen wurde

„Frauen für Frauen“-Geschäftsführerin Manuela Kräuter führte im August das erste Gespräch mit der Stadtgemeinde: Wohnungen für Frauen, die gerade eine Krise durchleben, sollen in der Czedikstraße entstehen. „Zwei Jahre mindestens“, dachte sie sich damals über den Umsetzungszeitraum. „Und jetzt stehen wir da“, strahlt sie bei der Eröffnung am Freitag (6. Mai). „Ich bin so beeindruckt, was für Kräfte mobilisiert worden sind.“

Die Idee kam auf, als der Eigentümer des Gebäudes von einem erneuten Femizid hörte: Sein in den 1960er Jahren erbautes Familien-Wohnhaus beherbergte schon 2015 bis 2017 unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge. „Dann fiel es ein wenig in einen Dornröschenschlaf“, schildert Bürgermeisterin Andrea Völkl. „Dieses Projekt hat gewartet.“

Nämlich auf einen neuen Zweck, der aus einer Betroffenheit heraus gefunden wurde. Frauen, die sich neu orientieren müssen, finden ab sofort in Stockerau eine Bleibe. Wie leicht jeder in eine Notlage geraten kann, erläutert die „Frauen für Frauen“-Geschäftsführerin anhand von einigen Beispielen.

„Sie wohnt jetzt im Auto. Das kommt öfter vor“

Darunter war Anna: Die Hausfrau lebt in einer toxischen Beziehung, hat Gewalt ertragen müssen – und will mit ihrem neunjährigen Sohn ausbrechen. „Sie wohnt jetzt im Auto. Das kommt öfter vor“, erzählt Kräuter. Aus Scham wird den Bekannten und Verwandten nichts davon erzählt.

Oder Katharina, einer Unternehmerin, deren Businessplan nicht aufgegangen ist, Reparaturkosten zu tragen hatte und nicht mehr die Miete bezahlen konnte. „Sie alle haben eine Krise durchgemacht, die jeden erschüttern würde. Diese Frauen brauchen ein solches Haus – und wir sind für sie mit erfahrenen Expertinnen da.“

Viele Hände trugen zur Realisierung bei

Fünf Wohneinheiten stehen zur Verfügung, maßgeblich an der Realisierung beteiligt waren Finanz-Stadtrat Gerhard Dummer und Sozial-Stadträtin Samira Mujkanovic. Der Umbau kostete 170.000 Euro. 40.000 Euro an Eigenleistung erbrachte der Wirtschaftshof. Gorenje trat als großer Geräte-Sponsor auf. Die Soroptimistinnen organisierten und finanzierten den Hausrat – wie Besteck oder Kaffeemaschinen – und räumten alles eigenhändig ein. Bilder von Soja Fabinski hängen in den Räumen: Sonja Oschelda verwaltet die Hinterlassenschaft der akademischen Künstlerin, die mit elf Jahren ihren rechten Arm verloren hat.

Miete, Betriebskosten und die Erhaltung – 35.000 Euro pro Jahr – werden mit dem Gemeindebudget finanziert: „Ein großer Wunsch ist, dass wir vielleicht für die Betriebskosten eine Unterstützung vom Land Niederösterreich finden können“, bittet Völkl. Das Personal für den Verein „Frauen für Frauen“ bezahlt das Land, worüber Kräuter dankbar ist. Es sei zwar noch nicht alles budgetiert, erklärte Sozial-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. „Aber ich bin überzeugt, dass wir da eine Lösung finden. Es gibt kein Zurückschauen und kein Hadern“, versichert sie.

„Es braucht die Software dahinter“ Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig

58 Frauenhäuser bestehen in Niederösterreich, Wohneinrichtungen für Frauen mit derzeit 29 Plätzen bestehen seit 2018. 430 Frauen und Kinder habe man in den letzten fünf Jahren begleitet, allein 80 in Hollabrunn, sagt Königsberger-Ludwig. „Es braucht das Hinschauen, die finanzielle Absicherung und vor allem eine gute Infrastruktur und – ganz wichtig – die Software dahinter: das Engagement und die Gemeinschaft“, ist sie vom Stockerauer Spirit angetan.

Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich spricht seinen Dank aus, „dass sie alle diesen Schutz und die Sicherheit möglich machen“, sagt er. „Das ist ein ganz wertvoller Beitrag für unsere Gesellschaft. Die wirkliche Arbeit beginne aber erst, erinnert Kräuter. „Jetzt muss das Haus mit Leben gefüllt und gut geführt werden.“ Und sie hofft, dass das zivile Engagement in Stockerau anhält. Die Vernetzung von Sozialvereinen zur Plattform „Frauen in Stockerau“ ist ihres Erachtens ein sehr wichtiger Schritt dafür.

