Neuer Güterumschlagplatz auf Flaga-Gründen

Einen Bürostandort und einen Umschlagplatz hat das oberösterreichische Familienunternehmen Bernegger GmbH am Flagagelände errichtet. Die Firma für Spezialtiefbau und Recycling will durch einen Rohstoffkreislauf rund 100.000 Tonnen jährlich umschlagen. Wichtig dafür ist die Anschlussbahn, die nun eröffnet wurde. Bis zu 12.000 Lkw-Fahrten zum eigenen Recyclingwerk will man einsparen.

Laut Kurt Bernegger sen. werden Transporte über längere Distanzen für Lkw-Fahrer immer schwieriger. Deshalb habe man zunächst den Transport von Spital am Pyhrn nach Linz auf Schiene umgestellt. Im vergangenen Jahr habe sein Unternehmen rund 450 .000 Tonnen Fracht von der Straße auf die Schiene verlegt. Die Suche nach einem geeigneten Standort im Großraum Wien hat rund vier Jahre gedauert, so Bernegger. Dann war man mit dem Vorbesitzer in wenigen Tagen einig.

Leerfahrten sollen verhindert werden

Der Verladeplatz soll einen Kreislauf auf Bahn und bei Lkw ohne Leerfahrten ermöglichen. So soll etwa ein Schwerfahrzeug, das Schotter zu einer Baustelle bringt, am Rückweg gleich den Aushub transportieren. Gerade beim Spezialtiefbau, den das Unternehmen anbietet, werde auch der Aushub ein großer Faktor, erklärte Kurt Bernegger jun. Dies werde nötig, um den Flächenverbrauch zu reduzieren.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner lobte bei der Eröffnung „das innovative Unternehmen, das für Kreislaufwirtschaft steht.“ Sie sieht die Standortwahl des Unternehmens als Bestätigung, „dass Niederösterreich attraktiv als Wirtschaftsstandort ist.“ Auch Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer dankte für die Wahl des Betriebsstandorts und betonte die gute Erreichbarkeit: „Seit vielen Jahren wollen wir Straße und Schiene vereinen.“ Positiv sieht er, dass die ÖBB in wenigen Monaten die Gleisstrecke von Korneuburg her saniert haben.

Für den ÖBB-Vorstandsvorsitzenden Andreas Matthä haben Anschlussbahnen mittlerweile eine sehr große Bedeutung für die Verlagerung der Transporte von der Straße auf die Schiene. Viele Industriebetriebe seien dabei, Anschlussbahnen zu reaktivieren. Deshalb sieht Matthä auch eine Renaissance der Schiene.

„Hausherrin“, Leobendorfs Bürgermeisterin Magdalena Batoha, freut sich über die Betriebsansiedlung mit bis zu 80 Mitarbeitern. Ihr spontaner Gedanke sei gewesen: „Da klingelt es in der Gemeindekasse durch die Kommunalsteuer.“ Sie hofft, dass sich die Berneggerfamilie in Leobendorf wohlfühlt, das trotz rund 5.000 Einwohner „im Herzen ein Dorf geblieben ist.“

Am Rande sprach Bernegger sen. auch von Visionen, wie Lkw-Fahrten zu verringern sind. So denkt er darüber nach, im Bereich von Krumnußbaum Schotter par Drahtseilbahn über die Donau zum ÖBB-Verladeterminal zu bringen. Seiner Kritik an manchmal überbordender Bürokratie entgegnete die Landeshauptfrau, dass die Beamten „die Flexibilität, die Gesetze bieten, auch anwenden.“