Lohmann: Klebespezialist erweitert Betrieb in Stockerau

Von Ovulationserkennung bis Früherkennung von Infektionen: Die Sensorpflaster des Start-ups „SteadySense“ revolutionieren seit rund vier Jahren die Gesundheits- und Medizinbranche. Hergestellt werden die Produkte von der Partnerfirma Lohmann, Spezialist für Hightech-Klebebandlösungen und Stanzteile, die in der vorigen Woche zur feierlichen Einweihung ihrer neuen Produktionsanlage in Stockerau geladen hatte. Das internationale Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland firmiert seit 2014 am Standort Stockerau mit einem Team aus 52 Mitarbeitern.

Lohmann unterstützte SteadySense von Anfang an bei der Entwicklung des Produktes: vom Prototyp über die Materialauswahl bis hin zur Prozessentwicklung für das smarte Sensorpflaster. „Mit Inbetriebnahme unserer neuen, vollautomatisierten Anlage können wir ab jetzt die gesamte Assemblierung bis hin zur verkaufsfertigen Verpackung liefern“, erklärt Lohmann-Geschäftsführer Markus Koch. Dabei kommen biokompatible, hautfreundliche Materialien von Lohmann zum Einsatz, sowie weitere Bauteile aus Österreich: flexible Leiterplatten von AT&S und Chiptechnologie der Firma Infineon.

Unser Patch wird diskret und bequem unterhalb der Achsel angebracht, wo er kontinuierlich Körpertemperaturwerte in festgelegten Zeitintervallen misst und aufzeichnet Werner Koele, „SteadySense“-Geschäftsführer

Der Sensor-Patch beinhaltet ein Temperaturmesssystem, das direkt auf der Haut als Pflaster getragen wird und Daten sekundenschnell an Smartphones oder andere Geräte überträgt – eine Technologie, die bereits beim kontaktlosen Bezahlen oder in elektronischen Reisepässen zum Einsatz kommt. „Unser Patch wird diskret und bequem unterhalb der Achsel angebracht, wo er kontinuierlich Körpertemperaturwerte in festgelegten Zeitintervallen misst und aufzeichnet“, erklärt SteadySense-Geschäftsführer Werner Koele. Frauen können etwa ihre fruchtbaren Tage bestimmen, auch kann der Temperaturverlauf sekundenschnell überwacht werden. Beim Einsatz in der Pflege oder in Krankenhäusern wird das Personal so entscheidend entlastet.

1851 gegründet, gilt das Familienunternehmen Lohmann GmbH & Co KG als Spezialist für Klebetechnik. Mit rund 349 Millionen Euro Jahresumsatz, mehr als 1.800 Mitarbeitenden in 27 Niederlassungen sowie exklusiven Vertriebspartnern in über 50 Ländern ist Lohmann rund um den Globus aktiv. Die Zentrale befindet sich in Neuwied, Deutschland. Das Unternehmen bietet Hightech-Klebelösungen für Anwendungen etwa im Automobilsektor, in Bau und Architektur oder der Elektronik-Industrie.

