Schließung der Kläranlage konnte durch Ausbau abgewendet werden

Im Jahr 2011 brannte der Hut: Es drohte die behördliche Schließung der Kläranlage und die Fremdverwaltung. Die Anlage war komplett überaltert und die Kapazität von 40.000 Einwohnern bereits um 10.000 überschritten. Die Anrainer litten unter der Geruchsbelästigung. Mehrmals wurde der Korneuburger Bürgermeister Christian Gepp nach St. Pölten zitiert, wo ihm der Ernst der Lage deutlich kommuniziert wurde.

Am vergangenen Freitag konnte man über die brenzlige Situation vor über zehn Jahren schmunzeln: Die neue, ausgebaute Kläranlage des Abwasserverbands „Raum Korneuburg“ wurde eröffnet, sie ist jetzt die elftgrößte Anlage in Niederösterreich. 15,5 Millionen Euro haben die sechs Verbandsgemeinden (Korneuburg, Bisamberg, Leobendorf, Spillern, Hagenbrunn und Leitzersdorf) investiert. In zwei Stufen wurde die Kläranlage auf der Donaulände zuerst für 65.000 und letztlich für 85.000 Einwohner ausgebaut. „Wir haben auf Jahre hinaus eine moderne Kläranlage geschaffen“, freute sich Gepp. Doch der Ausbau war kein leichtes Unterfangen und letztlich nur durch den Ankauf eines Grundstücks und die Verlegung der Donaulände möglich.

Anteil des Eigenstroms beträgt knapp 70 Prozent

Wesentlichen Anteil an der Realisierung des Projekts hatte Kiril Atanasoff-Kardjalieff, der 2011 die Geschäftsführung übernahm. „Es war ein Wagnis“, gestand er bei der Eröffnung, „ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt.“ Seine Motivation war, „etwas Zukunftsweisendes für die ganze Region“ zu schaffen.

Im Jahr 2017 wurde die erste Ausbaustufe in Betrieb genommen, der Startschuss für die zweite Stufe erfolgte 2019 mit der Errichtung der Schlammverwertungsanlage. In dem „Faulturm“ wird aus Klärschlamm Strom für den Betrieb der Anlage erzeugt. Im Jahr 2022 wurde zusätzlich eine Photovoltaikanlage auf den Dächern installiert, 70 Prozent des Strombedarfs kann mit Eigenstrom gedeckt werden.

Dass die Herausforderungen noch nicht zu Ende sind, ließ Atanasoff-Kardjalieff in seiner Ansprache durchblicken: Demnächst wird eine EU-Verordnung schlagend, die die Entfernung von Medikamentenrückständen vorschreibt. „Es gibt Möglichkeiten, aber die kosten Geld“, sagt der Geschäftsführer. Und für 2030 rechnet er mit dem Inkrafttreten der Klärschlammverbrennungsverordnung, die eine Kompostierung des Schlamms nicht mehr erlaubt. Der Haken daran ist wieder finanzieller Natur: „Die Verbrennung ist doppelt so teuer wie die Kompostierung.“

Vertreter der Abwasserverbandsgemeinden mit Bezirkshauptmann Andreas Strobl und Geschäftsführer Kiril Atanasoff-Kardjalieff. Foto: Löwenstein

