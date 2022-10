Neue Hochleistungsladestation ist in Betrieb

Die Stockerauer dürfen sich fortan über eine weitere Ladestation im Gemeindegebiet freuen. Die Errichtung der 300 kW-Hochleistungs-Ladestation im Stop Shop Stockerau geht auf die Kooperation zwischen Immofinanz als Eigentümer von über 90 Stop Shop-Fachmarktzentren in Europa und Amic Energy als Ladestationsbetreiber sowie dem Verbund-Tochterunternehmen Smatrics zurück.

„Der e-mobile Ausbau ist eine riesige Chance für Retailer“, weiß Ronald Lausch, Vertriebsleiter bei Smatrics. „Die Vorteile liegen auf der Hand: Handelsunternehmen bleiben zukunftsfit, erhöhen die Attraktivität ihrer Standorte und sind gleichzeitig Nahversorger der Elektromobilität.“ Während Amic Energy mit ihren Schnellladestationen den Grundstein für die Kooperation legt, bietet Smatrics dem Kunden mit seiner Technologie einfache Handhabung beim Ladeprozess: Strom kann über die Ladekarte, per App oder mittels QR-Code per Kreditkarte geladen werden.

Je nach Leistungskraft des E-Autos kann die Batterie innerhalb von 30 Minuten bis zu 80 Prozent aufgeladen werden, währenddessen kann der Einkauf erledigt werden. Neben dem neuen Standort in Stockerau können E-Tankstellen an den Stop Shop-Standorten in Wien Simmering, Wien Stadlau sowie in Tulln/Langenrohr genutzt werden. Zudem ist der Ausbau des Angebots an den weiteren der insgesamt 13 Stop Shops in Österreich in vollem Gange.

