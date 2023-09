Spillern feierte die neue Volksschule

Die Gemeinde Spillern befand sich am Freitag im Ausnahmezustand, die neue Volksschule im Ortszentrum wurde feierlich eröffnet. Dafür reiste aus St. Pölten extra Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an. Auch viele andere Ehrengäste ließen sich die Eröffnung mit Segnung nicht entgehen.

Volksschulkinder eröffneten die Feier mit einer rasanten Trommel-Darbietung, ehe Peter Rapp die Moderation übernahm. Mit seiner gewohnt launigen Art brachte er Stimmung in die Veranstaltung und führte mit viel Routine durchs Programm.

Vizebürgermeisterin und Obfrau der Volksschulgemeinde, Christine Wessely, begrüßte danach alle Ehrengäste, die den Weg nach Spillern gefunden haben. „In den letzten drei bis vier Jahren haben wir in Spillern sehr intensiv am Projekt Volksschule gearbeitet“, erzählte sie. „Hier durften wir von Anfang an auf die Unterstützung des Landes bauen.“ Auch der Besuch von Landtagsabgeordneter Christian Gepp freut sie sehr, er war beim Spatenstich, bei der Gleichenfeier und nun bei der Eröffnung dabei. Die Verköstigung der Besucher übernahm hauptsächlich Wessely mit eigenen Mitteln.

Direktorin: „Es entsteht ein viel besseres Lernklima“

Direktorin Claudia Weber-Willmann blickt in ihrem Interview mit Rapp zurück: „Die alte Volksschule hatte ausgedient und die Gemeinde erkannte das Gott sei Dank schnell und stellte den Neubau auf.“ Sie gab auch Einblicke in die vielen Vorteile des neuen Gebäudes, das moderne Lernen sei nun damit möglich. Neben dem Lernen in den Klassenzimmern gibt es nun auch den sogenannten Marktplatz in den Gruppenräumen und sogar Lernterrassen. Damit könne sich jedes Kind den individuellen Lernraum suchen. „So entsteht ein viel besseres Lernklima“, betont Weber-Willmann.

Bürgermeister Thomas Speigner sagte einleitend, dass man nun eine Volksschule hätte, „auf die jede Spillernerin und jeder Spillerner stolz sein kann.“ Er erinnerte, was alles zum Thema Bildungseinrichtung umgesetzt wurde: „Christine und ich dürfen seit 13 Jahren Vizebürgermeisterin und Bürgermeister sein, in dieser Zeit wurden drei Kindergartengruppen eröffnet und drei provisorische Gruppen und jetzt eben die Volksschule.“ Er berichtete, dass der Kindergarten von der Marienhofstraße ins Zentrum wandern wird, er kommt an den Standort der alten Volksschule und wird gleich aufgestockt. In einem Jahr will man die Eröffnung feiern und er hofft, wieder auf die Unterstützung des Landes NÖ bauen zu können. Die Landeshauptfrau nickte zustimmend.

Dann gehörte die Bühne Mikl-Leitner, die lachend meinte, dass sie noch nie von trommelnden Kindern empfangen wurde. Dann gratulierte sie der Gemeinde zur neuen Volksschule und zeigte sich vom „Schmuckstück“ beeindruckt, ehe sie den Job von Rapp übernahm und die Kinder interviewte. Nach dem gemeinsamen Singen der Landeshymne folgte die Segnung durch die Pfarrer Paul Dubovsky (röm-kath.) und Christian Brost (evangl.). Im Anschluss wurde das Band mithilfe einiger Kinder durchgeschnitten. Dann gab es noch einen Rundgang durch die neue Volksschule, ehe die Geselligkeit im Mittelpunkt stand.