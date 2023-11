Spillern bekommt wieder Nahversorger

In der jüngsten Gemeinderatssitzung platzte die Bombe: Spillern bekommt wieder einen Nahversorger, er soll spätestens mit Jahresbeginn 2024 öffnen. Bürgermeister Thomas Speigner ist begeistert: „Als Gemeinde ist es uns ein großes Anliegen, wieder einen Nahversorger zu haben, deshalb unterstützen wir das Projekt.“

Der Adeg Voglauer sperrte im Oktober 2022 zu, dann kam als Ersatz der KastlGreissler an ähnlicher Stelle, der aber nun wieder entfernt wird. Das neue Geschäft zieht in das Gebäude des ehemaligen Adeg Voglauer ein, derzeit finden die Umbauarbeiten statt. Führen wird es das Team BeeFamily GmbH, das davor schon den KastlGreissler betrieb. Das Geschäftslokal, das im Besitz der Familie Voglauer ist, wird im Sinne eines zeitgemäßen Supermarktes umgebaut. „Es wird optisch und strukturell ans Jahr 2023 angepasst“, erklärt der Ortschef. Geplant ist, dass das Geschäft vormittags offen haben soll, danach kann man mit einer Zutrittskarte einkaufen gehen.

ÖVP stimmte Förderung nicht zu

Die Gemeinde unterstützt die Umbauarbeiten mit einem zinslosen Darlehen. Außerdem wurde in der Gemeinderatssitzung beschlossen, die Betreiber mit einer monatlichen Förderung mit Befristung für vier Jahre in der Höhe von 800 Euro zu unterstützen. Die Mandatare der ÖVP stimmten allerdings nicht zu, Mauritz Großinger erklärt das Stimmverhalten seiner Fraktion: „Wir sind mehr für eine Anstoßfinanzierung, aber nicht für eine Förderung über so viele Jahre, die an keine Kriterien geknüpft ist.“ Erst sollte man abwarten, wie das Geschäft geführt wird, ehe man weitere Hilfen andenkt, sagt er und spricht sich gegen das „Gießkannenprinzip“ aus.

SPÖ-Ortsparteivorsitzender Martin Senekowitsch entgegnet der ÖVP: „Die Gretchenfrage ist, ob man in der Gemeinde einen Nahversorger haben will oder nicht. Wenn ja, muss man ihm als Gemeinde unter die Arme greifen und diesen Betrag beisteuern. Das muss man sich für die Menschen einfach leisten.“