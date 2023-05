Startschuss für Kultur- und Musikreigen

Zahlreiche Besucher füllten den Stadtsaal anlässlich der Präsentation des Programms der Musik- und Kulturtage in Korneuburg. Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser begrüßte die Gäste und führte durch das abwechslungsreiche Unterhaltungsprogramm.

Schüler der 3b der Musikmittelschule unter der Leitung von Elisabeth Schliegl sangen Lieder. Darüber hinaus kündigten sie das gute Dutzend an Musik-, Theater- und Puppentheaterveranstaltungen an. Stepptänzer der Musikschule Korneuburg unter der Leitung von Elizabeth Mills boten schwungvolle Showeinlagen. Das Duo von „La Tastiera Magica“ spielte Salonmusik an den Akkordeons, die Chorvereinigung „ProMusica“ sang „Yesterday“ und der Chor der Musikmittelschule beeindruckte mit einem Friedenslied.

Der Korneuburger Kunstkilometer, bei dem 35 Künstler bis 7. Juni ihre Werke in den Auslagen und den Räumen von 40 Geschäften zeigen, wurde von Manfred Mikysek präsentiert. Der Kunstkilometer ist ein Projekt der Kulturvereinigung Korneuburg. Er wird von Traude Kucera organisiert und findet seit 2004 jährlich ohne Unterbrechung statt.

Bürgermeister Christian Gepp hob in seiner Rede die Bedeutung von Vereinen und Ehrenamt als wichtige Säulen des kommunalen Lebens hervor. „In Korneuburg ist das Angebot breit aufgestellt und für jedes Alter und jedes Interesse ist etwas dabei“, betonte er und eröffnete offiziell die Musik- und Kulturtage und den Korneuburger Kunstkilometer 2023.

