Harmannsdorf: Comeback des Musikvereins steht bevor

Der angekündigte Neustart des Musikverein Rückersdorf-Harmannsdorf ist gelungen. Zur ersten Probe sind etwa 20 Musiker gekommen, „aktive Mitglieder, früher einmal aktive Musiker, Neueinsteiger - ein sehr schöner Mix“, freut sich Leopold Neumayer vom Vorstand. Unter der Leitung von Reinhard Hofbauer wurde eine intensive Probe absolviert, der gemütliche Ausklang durfte natürlich nicht fehlen.

Insgesamt sei es eine „sehr ermutigende Veranstaltung“ gewesen, die Musiker werden sich weiterhin an Donnerstagen um 19 Uhr treffen und sind sehr optimistisch. „Der erste öffentliche Auftritt könnte die Gestaltung einer Adventbesinnung in der Pfarrkirche werden“, kündigt Neumayer vorsichtig an.

Der Verein war in letzter Zeit nicht sehr aktiv. Nun will man aber die vielen Musiker, die es in der Marktgemeinde gibt, zum Mitmachen motivieren. Entsprechend wurde auch das Musikhaus an der Laaerstraße hergerichtet. Zum Einstand brachten Bürgermeister Alexander Raicher und der stellvertretende Amtsleiter Gerald Zott den Musikern ein „Startgeschenk“ in flüssiger Form.