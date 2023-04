16 Mikrowindturbinen versorgen Stockerauer Baustelle mit Energie

Die Windkraftanlagen stammen vom Berliner Unternehmen Mowea, einem Spin-off der Technischen Universität Berlin, und wurden mit der Süba AG erstmals beim Wohnbauprojekt „Das Koloman“ in Stockerau in Betrieb genommen. Im Herzen der größten Stadt des Weinviertels – in der Hauptstraße 8/Schlösselgasse 8 – entstehen insgesamt 190 Familienwohnungen mit Freiflächen. In unmittelbarer Nähe befinden sich der Bahnhof sowie Einrichtungen des täglichen Bedarfs und Freizeitmöglichkeiten. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2024 geplant.

Montiert wurden die 16 Mikrowindturbinen mit einem Durchmesser von je 1,7 Meter in 30 Meter Höhe auf einem Baukran. Der mobile Generator wird mit Wasserstoff betrieben. Die Turbinen nutzen den Wind und erzeugen damit Strom für den Baustellen-Betrieb: Der Kran und auch das Baubüro versorgen sich somit während der Bauarbeiten zu einem Gutteil selbst mit Energie.

Ich freue mich, dass wir als erster Bauträger Europas Windturbinen auf einer Baustelle einsetzen Süba-Vorstand Heinz Fletzberger

„Wir wollen unsere Baustellen nachhaltiger, innovativer und noch klimaschonender betreiben. Ich freue mich, dass wir als erster Bauträger Europas Windturbinen auf einer Baustelle einsetzen und damit den nächsten Meilenstein in Richtung Energieunabhängigkeit und CO₂-Neutralität setzen“, sagt Heinz Fletzberger, Vorstand der Süba AG. In Zukunft ist geplant, das Konzept auf weiteren Süba-Baustellen in Österreich und Deutschland einzusetzen.

„Die Installation unserer Windenergiesysteme an einem Baukran ist eine wirklich beeindruckende Initiative der Süba AG“, erklärt Holger Groß, Geschäftsführer der Mowea GmbH. Das Projekt sei in relativ kurzer Zeit realisiert worden. „Wir leisten Pionierarbeit in der Entwicklung energieeffizienter Immobilien, indem wir bei unseren Neubauten bereits seit einigen Jahren weitestgehend auf fossile Energieträger verzichten. Mit dem Einsatz von Wasserstoff und Windkraft wollen wir bereits in der Bauphase einen Beitrag zur Klimaneutralität leisten“, sagt Klemens Hallmann, alleiniger Eigentümer der Süba AG.

Keine Fläche wird versiegelt, kein neuer Mast wird gebraucht

Die Leistung der 16 Windturbinen liegt bei bis zu 16.000 Kilowattstunden pro Jahr. Zum Vergleich: Mit 16.000 Kilowattstunden können im Jahr bis zu vier Haushalte mit Strom versorgt werden. Für die Windturbinen wird zudem keine zusätzliche Fläche versiegelt oder ein neuer Mast benötigt, denn sie werden flexibel auf bestehender Infrastruktur installiert. Darüber hinaus können sie aus der Ferne gewartet und gesteuert werden.

Die Technologie ermögliche es, „dass während des gesamten Lebenszyklus unserer Immobilien und auch innerhalb unseres eigenen Unternehmens sowohl der CO₂-Fußabdruck als auch der Energiebedarf signifikant reduziert werden. Mit diesem Pilotprojekt wollen wir einmal mehr unter Beweis stellen, dass wir die Herausforderungen unserer Zeit anpacken“, hält Süba-Vorstand Manfred Wachtler, der neben dem operativen Geschäft auch für die Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen verantwortlich ist, fest.

Über die Süba AG: Der Bauträger ist seit über 40 Jahren am heimischen Immobilienmarkt tätig, das Kerngeschäft umfasst Leistungen in Planung, Bau und Vertrieb von Wohn- und Gewerbeimmobilien und in der Quartiersentwicklung. 2021 wurde Süba als erster Bauträger mit der EU-Taxonomie-Konformität (die EU-Taxonomie-Verordnung definiert Kriterien für Nachhaltigkeit) ausgezeichnet.

Über Mowea – Modulare Windenergieanlagen GmbH: Der Spin-off der Technischen Universität Berlin präsentiert das weltweit erste modulare Windenergiesystem, fokussiert wird sich auf Kleinwindkraftlösungen für die Industrie. Die standardisierten Turbinen werden in bestehende Infrastrukturen wie Mobilfunkmasten, Brücken oder Dachflächen integriert. Mit der Asfinag wird an der Europabrücke in Tirol mit dem Einsatz der Mikrowindsysteme die Versorgung einer Mautstation vorangetrieben.

