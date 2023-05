„Feuerwehrmatura“: Landessieg geht nach Niederfellabrunn

Die sogenannte Feuerwehrmatura ging am 13. Mai über die Bühne. Bewerbsleiter Markus Schuster begrüßte 120 Kameraden beim 65. Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold in Tulln. Sie mussten acht Stationen zu praktischen wie auch theoretischen Themen absolvieren: Die Formulierung von Befehlen ist dabei genauso Teil der Prüfung wie praktische Einsatztätigkeiten. Aus dem Bezirk Korneuburg nahmen drei Feuerwehr-Mitglieder teil.

Dabei errang Sebastian Kronberger von der FF Niederfellabrunn sensationell den Landessieg: Er sicherte sich mit 239 Punkten den ersten Platz beim Bewerb. Markus Moormann (FF Senning) und Martin Gruber (FF Hatzenbach) schlossen den Bewerb ebenfalls mit Erfolg ab.

Unter den Gratulanten waren neben Niederfellabrunner Feuerwehrkommando Johannes Schneider und Franz Tittler auch Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Hannes Holzer, Abschnittsfeuerwehr-Kommandant Manfred Kreitmayer und sein Stellvertreter Josef Haselberger sowie Franz Hübl und Horst Gangl, die die drei Kameraden durch die Ausbildung begleiteten. Sie hoffen, dass das Ergebnis Ansporn genug ist, dass sich auch im kommenden Jahr einige Kameraden der „Feuerwehrmatura“ stellen werden.

Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, Stellvertreter Martin Boyer und Bewerbsleiter Markus Schuster gratulierten ebenfalls den Kameraden aus dem Bezirk Korneuburg.

