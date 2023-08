Korneuburg lädt zum Mitmach-Tanz

Am Hauptplatz in Korneuburg findet am 26. August zwischen 9 und 16 Uhr die Tanzveranstaltung „Korneuburg tanzt“ statt. Es handelt sich um einen „riesigen Mitmach-Tanz für Jung und Alt, bei dem wir ganz Korneuburg zum Staunen bringen“, wie die Organisatoren ankündigen.

Der Ablauf: Beginn ist um 9 Uhr, um 9.45 Uhr hält Bürgermeister Christian Gepp die Eröffnungsrede. Von 10 bis 11.15 Uhr wird gemeinsam der Mitmach-Tanz einstudiert, dann findet der Videodreh statt. Die nötige Stärkung gibt es ab 11.30 Uhr. Für die Kids gibt es um 12 Uhr den Einlass zu den Hüpfburgen, zeitgleich gibt es Gratis-Eis für alle Tänzer. Das Ende der Veranstaltung ist für circa 16 Uhr geplant.

Beim Essen handelt es sich um einen Verpflegedienst der Freiwilligen Feuerwehr Korneuburg. Als Organisatoren und Unterstützer wurde der Tanz-Event ermöglicht unter anderen von: Vierviertel Takt, Liveaty Studio, Gemeinde Korneuburg, Kinderwelt Korneuburg, Freiwillige Feuerwehr Korneuburg und Bäckerei Geier.