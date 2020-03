Eine Odyssee hat der Würnitzer Greißler Martin Göbharter erlebt. Die Folge: Die ganze Familie und somit der Betrieb stehen unter Quarantäne. Begonnen hat alles damit, dass der eineinhalb Jahre alte Sohn am Samstag 41 Grad Fieber hatte und hustete.

Vom Wohnort nahe Gnadendorf fuhr Göbharter auf schnellstem Weg ins Krankenhaus Mistelbach. Im Zuge der Untersuchung wurde Göbharter gefragt, ob er jeglichen Kontakt mit möglichen Corona-Infizierten verneinen könne. „Als Greißler kann ich das natürlich nicht“, erzählt er. Die Folge: Er, seine Lebensgefährtin und alle drei Kinder wurden unter Quarantäne gestellt und heimgeschickt. Ein Test sollte ab dem späten Abend kommen.

„Getestet wurden wir bis heute nicht“, so Göbharter. Und nur durch die massive Unterstützung durch eine Kundin gelang es der Familie am Sonntag, nochmals im Krankenhaus Mistelbach untersucht zu werden. Die Diagnose: Mandelentzündung. Mittlerweile leidet zwar die ganze Familie in unterschiedlicher Schwere unter einer Mandelentzündung und bekommt Antibiotika, vom Coronavirus gibt es aber zum Glück keine Spur.

„Trotz der eindeutigen Diagnose, die wir beim zweiten Spitalsbesuch erhalten haben, stehen wir unter Quarantäne und das Geschäft muss geschlossen bleiben“, erklärt Göbharter. Ob die Quarantäne überhaupt aufgehoben werden kann, weiß er nicht, denn die zuständige Amtsärztin konnte er nicht erreichen.

Im Bescheid der Bezirkshauptmannschaft steht zudem, dass auch ein negativer Test nötig ist. „Wie soll das funktionieren, wir warten seit Samstag darauf“, ärgert sich Göbharter. Für ihn kann - rund fünf Wochen nach der Geschäftseröffnung – die Quarantäne zudem existenzbedrohend werden. Zwar sollte er den finan ziellen Verlust durch Geschäftsentgang und Ware, die in der Zwischenzeit verdirbt, ersetzt bekommen, „wann das aber sein wird, ist ungewiss“, so Göbharter.