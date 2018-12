In Havanna legte er am Ende eines zehntägigen Kurses vor einer hochkarätigen Jury, die sich aus international anerkannten Spitzenmedizinern zusammensetzte, erfolgreich die Prüfung ab. Der Bisamberger Wahlarzt zur NÖN: „Ich war überrascht über die exzellente medizinische Ausstattung des Tropeninstitutes. Dort befindet sich auch ein Museum mit Organmodellen, anhand derer etwaige tropische Erkrankungen bildlich dokumentiert sind.“

Er glaubt, dass es gerade heute, in Zeiten der Flüchtlingsströme und ganz allgemein der Globalisierung, besonders wichtig ist, die Symptome von, bei uns kaum bekannten, Krankheiten rechtzeitig zu erkennen: „Es muss nicht unbedingt eine Grippe oder Malaria sein, da gibt es noch zahlreiche andere Krankheitsbilder, die sich auch in Österreich ausbreiten können. Ich denke da etwa an bei uns kaum bekannte Erkrankungen, die durch Würmer oder Insekten ausgelöst werden können.“

Jedenfalls ist es für Priessnitz wichtig, im Fall des Falles die Symptome zu erkennen, um dann auch die entsprechenden Schritte einleiten zu können, aber auch, um schon im Vorfeld Menschen beraten zu, die in tropische oder subtropische Gebiete reisen wollen.