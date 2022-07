Neuer Baumarkt eröffnet 2023 in Hagenbrunn

Werbung

Bereits Anfang 2021 eröffnete der Baustoffhändler Würth-Hochenburger mit Sitz in Innsbruck das Bauzentrum in Hagenbrunn. „Aufgrund des tollen Standorts und der in kurzer Zeit hervorragenden Kundenfrequenz wurden rasch die Erweiterung und der Neubau unseres neuen Standorts in der Dietersdorfer Straße 2 in Hagenbrunn beschlossen“, bestätigte Bereichsleiter Ost Jürgen Bergmann auf Anfrage der NÖN.

Auf knapp 17.000 Quadratmetern Gesamtfläche wird ein Baustoff-Vollsortiment für Hoch-, Tief- und Trockenbau lagernd und verfügbar sein. Weiters wird dem Kunden eine Garten-, Landschafts- und Fliesenausstellung geboten. Eine moderne Logistik mit Hochkran, Lkw und Kleintransportern steht allen Gewerbe- und Privatkunden zur Verfügung und rundet das Einkaufserlebnis ab.

Das derzeitige Team wird in den nächsten Monaten noch verstärkt und erweitert. „Auch die eigene Ausbildung von Lehrlingen ist in unserem Haus großgeschrieben. Ab 2024 wollen wir auch jungen Leuten die Möglichkeit zur Ausbildung anbieten“, so Bergmann.

Der nach eigenen Angaben größte Baustoffhändler Österreichs feiert heuer sein 100-jähriges Bestehen. Er betreibt insgesamt 40 Standorte in der Schweiz, in Deutschland und den Schwerpunkt in Österreich, knapp über 800 Mitarbeiter werden beschäftigt. Mit 100 Jahren Firmengeschichte und konstantem wirtschaftlichen Wachstum sieht sich das Unternehmen als Garant für Qualität und Fachwissen auf höchster Ebene. In Niederösterreich ist Würth-Hochenburger mit Filialen in Amstetten und Vitis vertreten. Vom Standort Hagenbrunn aus soll die Markterweiterung im Osten Österreichs erfolgen.

Die Unterstützung durch die Gemeinde bezeichnet Bergmann als „hervorragend“. Der Baubeginn in Hagenbrunn ist für Ende 2022 geplant, die Fertigstellung für Ende 2023.

