Festnahmen nach Pkw-Diebstählen im Bezirk Korneuburg & Wien

Durch umfangreiche kriminalpolizeilichen Ermittlungsmaßnahmen und der Unterstützung durch polnische und tschechische Polizeikräfte, konnten drei polnische Staatsbürger im Alter von 24, 31 und 38 Jahren, ausgeforscht werden.

In Folge wurde mittels europäischen Haftbefehles der Staatsanwaltschaft Korneuburg nach den drei Beschuldigten gefahndet.

Der 38-Jährige wurde am 7. Mai 2022 in Deutschland festgenommen und am 14. Juli 2022 nach Österreich ausgeliefert. Der 24-Jährige wurde am 5. Juni 2022 in Belgien festgenommen und am 30. Juni 2022 nach Österreich ausgeliefert. Nach dem 31-jährige Beschuldigte wird weiterhin mittels europäischen Haftbefehles gefahndet.

Der Schaden, der durch die bislang bekannten Straftaten entstanden ist, beträgt zirka 184.000 Euro. Die Ermittlungen zu ähnlich gelagerten Straftaten werden fortgesetzt.

Bereits Anfang des Jahres 2022 ist es Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich gelungen, Diebstähle von hochpreisigen Pkws im Gesamtwert von 1.200.000 Euro und in einem zweiten Fall von 130.000 Euro zu klären. Auch damals wurden polnische Tätergruppe überführt.

Präventionstipps zum Umgang mit Keyless Entry Systemen

Der Schlüssel sollte nicht an den Außenseiten des Hauses und vor allem nicht im Vorzimmer in der Nähe von Haus- oder Wohnungstür bzw. Fenster abgelegt werden.

Sie können das Funksignal durch geeignete Maßnahmen wie zBSp mit Aluminiumhüllen oder Blechdosen versuchen abzuschirmen. Testen Sie unbedingt vorab, ob die Schutzhülle wirkt, indem Sie sich mit ihrem abgeschirmten Schlüssel direkt neben Ihr Auto stellen. Das Fahrzeug sollte sich nicht wie gewohnt öffnen lassen.

Achten Sie beim Verlassen Ihres Wagens auf Ihr Umfeld und insbesondere auf Personen mit Aktenkoffern, Umhängetaschen oder Rucksäcken, die in Ihrer unmittelbaren Nähe warten.

