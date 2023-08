Trickbetrüger gaben sich in Korneuburg als Telekommitarbeiter aus

Im Frühjahr wurde sogar in den sozialen Netzwerken in Korneuburg vor ihnen gewarnt: Trickbetrüger, die sich als Telekommitarbeiter ausgeben, um so in Häuser zu gelangen und dort Wertsachen stehlen. Jetzt ist es der Polizei durch umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungsmaßnahmen gelungen, einen 31-jährigen sowie einen 37-jährigen kosovarischen Staatsbürger und einen 37-jährigen deutschen Staatsbürger als Beschuldigte auszuforschen.

Das Trio soll im Zeitraum von 20. März bis 29. März 2023 insgesamt 24 Trickdiebstähle in der Stadt Korneuburg sowie in den Bezirken Neunkirchen, Baden, Mödling, Schwechat und in Wien begangen haben.

Die Vorgehensweise der Tätergruppe war dabei stets dieselbe: Während ein Beschuldigter im Nahbereich im Pkw wartete, suchten die zwei anderen Männer Häuser auf, die augenscheinlich von älteren Personen bewohnt wurden. Im Anschluss gaben sie sich bei den Bewohnern als Telekommitarbeiter aus. Unter dem Vorwand, die Leitungen überprüfen, den Zählerstand zu kontrollieren oder eine Störung beheben zu müssen, ließen die Opfer die Beschuldigten in die Wohnräumlichkeiten. Während ein Beschuldigter den Bewohner in ein Gespräch verwickelte, suchte der zweite Beschuldigte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen ab. So gelang es dem Trio, Gegenstände im Wert von über 250.000 Euro zu stehlen.

Die drei Beschuldigten konnten am 29. März 2023 durch Kräfte der Einsatzgruppe gegen Straßenkriminalität der Landespolizeidirektion Wien unmittelbar nach Tatbegehung mit Diebesgut in Wien angehalten und festgenommen werden. Bei den durchgeführten Einvernahmen verweigerten die Männer ihre Aussagen. Alle drei Beschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.