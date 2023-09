Korneuburg: 80-Jährige von Auto niedergestoßen und getötet

Eine 80-Jährige aus dem Bezirk Korneuburg wollte gestern (26. September) gegen 21.30 Uhr die Stockerauer Straße in Korneuburg überqueren. Sie dürfte dabei von einem aus Fahrtrichtung Wien kommenden Pkw erfasst und in eine angrenzende Grünfläche geschleudert worden sein. Während Zeugen die Rettungskette in Gang setzten, beging der Lenker Fahrerflucht.

Die 80-jährige Frau erlitt bei dem Verkehrsunfall Verletzungen schweren Grades und wurde durch den Rettungsdienst in das Landesklinikum Horn gebracht, wo sie ihren schweren Verletzungen erlag. Der fahrerflüchtige Pkw-Lenker konnte ausgeforscht werden. Der 73-jährige Mann aus dem Bezirk Korneuburg wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt. Ein durchgeführterAlkomattestt verlief negativ.