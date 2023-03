Stammersdorfer Kellergasse: Schilder wurden besprüht

Heute Mittwoch ist das Fahrverbot in der Stammersdorfer Kellergasse in Kraft getreten. In der Nacht wurden die entsprechenden Verkehrsschildern auf beiden Seiten der Kellergasse mit schwarzer Farbe beschmiert und der Text unkenntlich gemacht.

Zur Verkehrsberuhigung und in Abstimmung mit Anrainern und Betrieben hat die Stadt Wien das temporäre Fahrverbot zwischen 1. März und 31. Oktober verhängt. Die Hagenbrunner Winzer wollen jetzt gemeinsam mit der Gemeinde eine Unterschriftenaktion gegen das Verbot starten. Denn wer mit dem Auto von Stammersdorf nach Hagenbrunn möchte, muss künftig einen Umweg in Kauf nehmen (die NÖN berichtete).

Wie emotional das Thema ist, zeigt die Aktion in der Nacht vor dem 1. März. Unbekannte haben die Verbotsschilder besprüht. Die NÖN hat bei ÖAMTC-Jurist Nikolaus Authried nachgefragt, was das jetzt für die Autofahrer bedeutet. „Grundsätzlich hat sich die handelnde Person strafbar gemacht, denn das ist Sachbeschädigung“, schickt der Experte voraus. Faktum ist aber auch: Ist die Botschaft am Verkehrsschild nicht mehr lesbar, kann auch nicht gestraft werden. Anders sei das bei Verkehrszeichen, wie zum Beispiel dem Stopp-Schild, das allein an der Form erkennbar ist. Nicht ganz ausgeschlossen seien auch Konsequenzen im Falle eines Unfalls. Kann man dem Pkw-Lenker nachweisen, dass er von der Kundmachung gewusst hat, bestehe die Gefahr, dass man ihm das Verschulden an dem Unfall anlastet, erklärt Authried.

