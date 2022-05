Rauchsäule auf A22 bei Stockerau war weit zu sehen

Werbung

Am Sonntag kurz nach 19 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Stockerau zu einem Fahrzeugbrand auf der A22 alarmiert. Bei der Abfahrt Stockerau-Nord in Fahrtrichtung Hollabrunn stand ein Pkw in Flammen. "Bereits bei der Anfahrt war eine Rauchsäule zu sehen und bei Eintreffen am Einsatzort stand das Fahrzeug in Vollbrand", berichtet die Feuerwehr.

Foto: FF Stockerau

Die Unfallstelle wurde abgesichert und der Pkw mit Atemschutz und mittels C-Hohlstrahlrohren gelöscht. Abschließend wurde die Unfallstelle gereinigt und der ausgebrannte Pkw abtransportiert.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.