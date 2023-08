Nach Mordversuch: Vorher schon schuldig, jetzt auch untergebracht

Am 3. Februar dieses Jahres fand am Landesgericht Korneuburg ein Prozess wegen gefährlicher Drohung und Mordversuchs statt. Damals wurde ein 54-jähriger Serbe dafür verurteilt, dass er in der Nacht vom 22. auf den 23. August letzten Jahres seiner - zum dem Zeitpunkt - dritten Ehefrau (46) mit einem 15 cm langen Teppichmesser schwerste Verletzungen zufügte und beabsichtigte, sie zu töten. Die wahnhafte Vorstellung, die 46-Jährige hätte eine sexuelle Beziehung zu ihrem leiblichen Sohn (25), hatte ihn zu der Tat getrieben.

Der Gutachter als Dreh- und Angelpunkt

Deswegen wurde er bereits bei dieser Verhandlung als Betroffener und nicht als Angeklagter geführt. Der Grund dafür lag bei der Staatsanwaltschaft, die die Unterbringung in einer „Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher“ beantragte. Ein Schwurgericht hatte damals über die Täterschaft, aber auch über die Zurechnungsfähigkeit des Serben zum Zeitpunkt der Tat zu befinden. Des Angriffs auf die Frau, der er sich trotz Verbots näherte, wurde er von den Geschworenen schuldig gesprochen, die auch die Unterbringung des Mannes bejahten.

Dreh- und Angelpunkt war damals das Gutachten von Gerichtspsychiater Peter Hofmann, der bei dem 54-Jährigen einen „Querulantenwahn“ diagnostizierte. Er erklärte den Geschworenen auch, wie sich so eine Störung entwickelt: „Jede Reaktion auf diese Unterstellungen kann zu weiteren Eskalationen führen.“ Diese Spirale der eigenen Überzeugung verlange in weiterer Folge auch nach „Beweisen“, die durchaus niederschwellig ausfallen können. So bildete sich der Mann ein, er hätte eindeutige Video- und Tonaufnahmen, die aber uneindeutiger nicht sein konnten.

„Gäbe es den Wahn nicht, gäbe es die Tat nicht“

Das Urteil aus dem Februar wurde aber erst im April rechtskräftig. Und damit musste das Gericht einen juristischen Rösselsprung machen. Denn, mit 1. März änderten sich die Einweisungsregeln des Maßnahmenvollzugs. Unter dieser Maßgabe hob der Oberste Gerichtshof mangels ausreichender Begründung, das Urteil, die Unterbringung betreffend, als Formalfehler auf und entschied auf eine erneute Verhandlung diesbezüglich. Die im Urteil befundene Schuld des Serben blieb rechtskräftig.

So musste erneut ein Schwurgericht mit dreiköpfigem Richtersenat und acht Geschworenen zusammentreten, um ein weiteres Mal über die Unterbringung in einem - neues Wording - Forensisch-therapeutischen Zentrum zu entscheiden. Auch diesmal war Hofmann der Sachverständige, der nichts Gutes zu berichten hatte. Da der Serbe so gar keine Krankheitseinsicht zeige, und diese Art der psychischen Störung an sich schon schwer zu behandeln sei, habe sich der Wahn sogar noch verstärkt und brachte es auf den Punkt: „Gäbe es den Wahn nicht, gäbe es die Tat nicht.“

Der Wahn entwickelt sich immer weiter

Mittlerweile sei der 54-Jährige durch den inneren psychotischen Druck überzeugt davon, dass seine Ex-Frau alles von vornherein geplant habe. Ein Indiz für unterschiedliche Wahrnehmungswelten arbeitete auch der vorsitzende Richter Martin Bodner heraus. Während die Rückmeldung des Landesklinikums Mauer, in dem der Betroffene in der stationären Psychotherapie betreut wird, durchaus positiv ausfiel und er als „sehr hilfreich“ beschrieben wird, fiel die Einschätzung des Beschuldigten über seinen Aufenthalt so aus: „Geht mir nicht besonders gut dort.“

Auch schien er nicht zu verstehen, dass es nicht um eine erneute Aufrollung der Schuldfrage ging. Denn er argumentierte wie beim ersten Mal mit „seinen Beweisen“. Die Geschworenen samt Richtersenat brauchten nicht lange für ihre Entscheidung, die als Urteil erwartungsgemäß die Unterbringung des 54-Jährigen zur Folge hatte. Nach Beratung mit seinem Mandanten hatte Verfahrenshelfer Herwig Ernst dieselbe Pflicht zu erfüllen, wie sein Vorgänger Franz Stacher im ersten Prozess: Er meldete Nichtigkeitsbeschwerde an.