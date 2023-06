Leitzersdorf: Mit Nachtschwärmern auf Tuchfühlung

Die Natur am Waschberg schützen die Leitzersdorfer seit Jahren mit Elan. Aber das ist nicht nur mit Arbeit verbunden, sondern es darf auch mal vergnüglich sein. So machten sich am ersten Freitag im Juni Schmetterlingsbegeisterte aus Leitzersdorf aber auch von weiter her auf den Weg, um den Waschberg zu erklimmen, wo Wolfgang Stark und Gerhard Rotheneder schon mit Leuchttürmen und Käscher auf sie warteten.

Die beiden Experten für die farbenfrohen Insekten (Achtung, nur sechs Beine!) informierten in der von der Naturschutzakademie veranstalteten Wanderung hautnah über den Lebensraum Waschberg, das Leben der Falter und die Forschung. Ein besonderes Highlight war das Wiener Nachtpfauenauge, das Rotheneder gezüchtet und zur Auswilderung mitgebracht hatte, das von den Teilnehmenden gehalten werden konnte. Der handflächengroße Falter freute sich über die Körperwärme, die er benötigte, um sich auf den Weg in sein neues Zuhause zu machen.

Nächste Exkursion: Schneckenhäuser und Wildbienen

Aber auch eine Vielzahl wilder Falter ließ sich, zusätzlich zu den Gelsen, von den Leuchttürmen anlocken, die mit Stoff umhüllte LED-Lampen auf Gestellen sind. Sie wurden kurz in Becherlupen gefangen, bewundert und identifiziert und dann wieder in die Freiheit entlassen.

Schon am 24. Juni lädt die Naturschutzakademie zur nächsten Exkursion, die sich diesmal Schneckenhäusern und Wildbienen widmet und um 12 Uhr beginnt. Bärbel Pachinger, Judit Kerschbaumer und Michael Duda nehmen Interessierte auf die kostenlose Entdeckung von über 100 Wildbienenarten und 15 Schneckenarten, die in den Trockenwiesen des Waschbergs leben, mit. Die Anmeldung ist auf der Webseite der Naturschutzakademie https://www.naturschutzakademie.at/index.php/wildbienen-schnecken-waschberg-2023 möglich.