Party statt Umzug in Korneuburg

Auch heuer wird es am Faschingsdienstag keinen Umzug geben. Wie Wirtschaftsstadtrat Andreas Minnich erklärte, wäre eine rechtzeitige Organisation für heuer nicht möglich gewesen.

Dafür darf man sich aber über eine Faschingsparty am Hauptplatz mit einem Programm für Jung und Alt freuen. „Ich glaube, dass es gut ist, wenn man ab und zu auch einmal das Format wechselt“, so Minnich.

Mit einem Kinderprogramm im Vorfeld, wie etwa Schminken, geht es schon am frühen Nachmittag los. Später kommen dann die „Älteren“ zum Zug. „Wir wollen eine riesen Partystimmung erzeugen, mit Musik, Umtrunk und viel guter Laune. Die Bühne für etwaige Auftritte steht ja schon seit dem Adventmarkt dafür parat“, glaubt er an ein närrisch-buntes Treiben.

Bei einem Erfolg könnte sich der Wirtschaftsstadtrat vorstellen, dass man in den nächsten Jahren alternierend jeweils einmal einen Umzug und dann wieder eine Party avisiert.

Der Korneuburger Faschingsverein bleibt auch nicht untätig: Bei der Party ist man mit einem Zelt und zwei Hütten vertreten. „Wir haben das alles unter ein Thema gestellt, mit dem wir eigentlich am Umzug teilnehmen wollten. Jetzt werden wir uns damit am Hauptplatz präsentieren“, versicherte die Obfrau des Vereins Hilda Heiden. Welches Thema das sein wird, will sie aber nicht verraten: „Es soll ja eine Überraschung werden.“

Vorfeiern wird die Gilde schon am Faschingssamstag. beim Umtrunk im Garten des Gasthauses „Zur Linde“.

