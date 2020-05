In Großrußbach war einen Samstag „Coronapause“, nachdem die Diskussion um den Wochenmarkt in Korneuburg entstanden war. Man wollte damals keinen zusätzlichen Gesprächsstoff liefern. Jetzt läuft es wieder gut, die Verkaufshütten sind mit Abstand aufgestellt, das Freigelände in der Trift gibt alle Möglichkeiten, um den Sicherheitsabstand zu bewahren.

Auch in Simonsfeld ist durch den großen Verkaufsraum sowie die breiten Verkaufspulte und Kühlvitrinen der Sicherheitsabstand gewährleistet. Die Tische und Sitzgelegenheiten wurden weggeräumt, Ausschank und Verzehr vor Ort gibt es nicht. Fix ist, dass in Großrußbach die Öffnungszeiten (samstags von 9 bis 12 Uhr) beibehalten werden. Auch in Simonsfeld (9 bis 15 Uhr) gelten sie weiterhin .