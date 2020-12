Corona verschont leider auch die Weihnachtsfeiertage nicht. Die NÖN hat nachgefragt, wie Prominente das Fest angesichts der großen Einschränkungen begehen werden.

„Ich werde Weihnachten nicht viel anders als sonst feiern: im Rahmen der Familie“, steht für den Abgeordneten zum Nationalrat Andreas Minnich fest. Allerdings sei eine große Zusammenkunft an den Feiertagen gar nicht üblich.

Wegen der Coronabestimmungen fallen allerdings viele Aktivitäten des Politikers Minnich weg, das Verteilen von Striezeln an die Freiwilligenorganisationen etwa oder die Veranstaltungen rund um das Licht von Bethlehem.

Für die Angestellten in seinem Geschäft wird er sich Zeit nehmen und persönlich Weihnachtswünsche überbringen, dann wird er zum Privatmann. „Leider gibt es heuer auch das traditionelle Turmblasen am Hauptplatz von Korneuburg nicht“, bedauert Minnich, wirbt aber dafür, dass es einen Live stream im Internet geben wird.

Der Besuch der Kindermette um 16 Uhr ist im Hause des Nationalratsabgeordneten geplant, ob und wo sie stattfinden wird – überlegt wurde am Hauptplatz –, war zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht fix. Fest steht hingegen das Essen am Heiligen Abend: „Es wird einen Karpfen mit einem richtig schweren Mayonnaisesalat geben“, freut sich Minnich.

Insgesamt wird das Ausspannen an den Weihnachtstagen im Vordergrund stehen. Den Einschränkungen wegen Corona kann Minnich auch positive Seiten abgewinnen: „Ohne den üblichen Weihnachtstrubel tritt heuer vielleicht wieder der besinnliche Teil des Weihnachtsfests hervor.“ Alles andere werde man ja in einem Jahr nachholen können. „Wichtig ist, dass sich die Menschen an die Vorgaben halten. Es wäre fatal, wenn wir nach den Feiertagen in einen dritten Lockdown gehen müssen“, mahnt Minnich.

Ohne Gäste wird der Heilige Abend bei Oberst Jürgen Schlechter, Chef des ABC-Abwehrzentrums in Korneuburg, begangen. „Wir werden heuer nur zu zweit feiern.“ Ein Festessen wird es am Heiligen Abend sicher geben, „was es ist, werden wir aber kurzfristig entscheiden“. Auch der Besuch der Christmette in Korneuburg stünde am Programm, „aber noch wissen wir ja nicht, ob das möglich sein wird oder ob es nur eine Live-Übertragung gibt“, so Schlechter.

„Wie in den vergangenen Jahren am Christtag und Stefanitag von einer Familienfeier zur nächsten zu hetzen, wird es heuer sicher nicht geben“, erklärt Schlechter. Eher wird Entspannen am Programm stehen, denn am 27. sind für ihn die Weihnachtsferien auch schon wieder vorbei. „Ich lasse mich auf ein ruhiges und stilles Weihnachtsfest ein, auch das kann schön sein“, ist der Oberst überzeugt. Und dazu werden auch Spaziergänge zu zweit zählen.

Zum ersten Mal seit 30 Jahren wird die Stockerauer Stadtamtsdirektorin Maria-Andrea Riedler Weihnachten wieder in den eigenen vier Wänden feiern. Die Jahrzehnte davor war sie mit Familie stets im Wohnwagen in Italien unterwegs. „Aber ich habe die Sonne im Herzen“, beruhigt Riedler. Natürlich wird es diese Weihnachten aber Änderungen geben: „Der Baum daheim ist größer als im Camper.“

Kekse hatte Riedler aber auch im Süden mit. Feiern wird Riedler am Heiligen Abend „im kleinen Kreis“. Heuer wird Truthahn serviert – eine Umstellung zum Grill unter freiem Himmel. Was Riedler bedauert: „Diese Weihnachten kann ich nicht wie sonst üblich Marmelade aus frisch gepflückten Orangen einkochen.“

„Ich verbringe den Weihnachtsabend mit meinen Eltern und den Großeltern“, verrät die Stockerauerin Michaela Wolf, bekannt als Moderatorin und Tänzerin „Wendy Night“. Anders als in den vergangenen Jahren werde allerdings mehr Abstand eingehalten. Vor allem, um die Großeltern zu schützen, wird die Familie auch Masken tragen. „Dennoch werden wir untereinander sehr viel Liebe versprühen“, ist Wolf überzeugt. Diese Weihnachten werden aus Vorsicht nicht alle Verwandten zugleich zusammenkommen, „man wird sich halt an einem anderen Tag sehen“.

Keine Familientreffen bei Spitzensportlern

Um bei den Vorbereitungen nicht zu viel Zeit gemeinsam zu verbringen, wird der Christbaum kleiner als sonst sein und die Dekoration wird weniger aufwendig. Dass man heuer nicht gemeinsam singen soll, ist für Wolf „kein Verlust, da wir alle falsch singen“.

Angesichts der Corona-Situation war lange unklar, ob Fußball-Nationalteamtorhüterin Manuela Zinsberger in Österreich Weihnachten feiern kann. Seit Sonntag ist sie in der Heimat und verbringt die Feiertage zu Hause in Niederfellabrunn.

„Ich freue mich sehr darauf, meine Eltern und meine Schwester zu sehen“, meint die 25-jährige frischgebackene Fußballerin des Jahres. Aufgrund der geltenden Bestimmungen wird ein Treffen im größeren Kreis mit ihren Verwandten in diesem Jahr ausfallen. Nach den Feiertagen geht es wieder zurück nach London, wo am 9. Jänner das nächste Ligaspiel auf dem Programm steht.

Österreichs bester Mittel- und Langstreckenläufer Andreas Vojta aus Gerasdorf feiert zwar mit seiner Familie, aber im kleinen Rahmen. „Zusätzlich lassen wir uns noch ganz kurz vor Weihnachten testen, sicher ist sicher.“ Der 31-Jährige war heuer mit der Aufgabe betreut, den Christbaum zu holen, „was ich mit dem Auto gemacht habe und nicht mit den Laufschuhen, nur um das klarzustellen“. Einzig das Schmücken überlässt er dem Rest der Familie, „denn das ist nicht gerade meine Stärke“.