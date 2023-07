Korneuburger Stadtimker erzählte über die Arbeit mit Bienen

Bis es am 8. September im Rahmen des Kinderstadtfestes zum großen Abschluss am Korneuburger Hauptplatz kommt, stehen für die Kinder während der Ferien noch etliche Höhepunkte am Programm, seien es sportliche Aktivitäten, Besuche bei Vereinen oder auch so manches Camp. Für die altersgerechte Unterhaltung hat die „organisierende Kinderwelt“ unter Obmann Christian Gepp , Stellvertreterin Claudia Cauder und Matthias Wobornik ein abwechslungsreiches Programm erstellt.

Los ging es letzte Woche mit einem Besuch bei Stadtimker Ernst Schmid. Er konnte die Kinder für die Welt der Bienen begeistern und erzählte aus seinem reichen Erfahrungsschatz im Umgang und der Arbeit mit den Insekten.

Über das weitere Programm kann man sich unter www.kinderwelt-korneburg.at schlau machen.