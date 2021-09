Bei strahlend schönem Wetter fand das Hagenbrunner Weinfest in Zusammenarbeit der Marktgemeinde und des Weinbauvereins statt. Man merkte die Freude der 1.000 Besucher über die Möglichkeit des geselligen Beisammenseins am Dorfplatz am Samstag. Zu der beliebten Weinverkostung war als Ehrengast Bundesministerin Elisabeth Köstinger gekommen und besuchte gemeinsam mit der NÖ Vize-Weinkönigin Victoria die Stände der zehn beteiligten Winzer.

Neben den kulinarischen Schmankerln genossen die Besucher die Umrahmung durch den Musikverein „Gebirgsklänge“ St. Blasen und zum Dämmerschoppen das gemischte Programm „Gaukis Musikministerium“. Der Sonntag stand im Zeichen der Festmesse im Gemeindezentrum umrahmt von der Chorgemeinschaft Hagenbrunn sowie dem Frühschoppen mit den „Stallberg Musikanten“