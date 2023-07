Königsbrunner Silberhelme feiern 130-jähriges Jubiläum

Das 130-jährige Jubiläum der Feuerwehr Königsbrunn feiern die Silberhelme mit einem großen Fest und der Segnung ihres neuen Hilfeleistungsfahrzeugs am kommenden Sonntag. Sechs Männer waren es, die im Jahr 1883 die Wehr gründeten: Johann Linseder, Anton Krautstoffel, Franz Schwarz, Hans Toman, Josef Schüller und Leopold Schierl.

Die Aufnahmebedingungen waren damals recht einfach: Jeder konnte der Feuerwehr beitreten, er musste aber unbescholten sein. Sehr bescheiden war allerdings die Ausrüstung: Man hatte eine Handpumpe, die sogar bis 1945 eingesetzt wurde. Das ehemalige Milchkasino in der Ortsstraße wurde zum ersten Feuerwehr-Depot.

1938 wurde die Feuerwehr Königsbrunn der Gemeinde Wien angegliedert, ein Jahr später unterstand man der Feuerwehr Wien. Dies hatte Vorteile für die Ausrüstung, es gab eine Benzinpumpe und Schlauchmaterial. Zu den Einsätzen rückte man erst mit dem Pferdegespann, dann viele Jahre mit dem Traktor an.

Der Startschuss für die Florianis war das Ehren- und Urkundenbuch. Alle Kommandanten der 130 Jahre sind fein säuberlich vermerkt. Foto: Feuerwehr

Ein Stall in der Wiesenfeldstraße wird 1973 das neue Feuerwehrhaus, umgebaut in unzähligen Arbeitsstunden freiwilliger Helfer. Moderne Zeiten brachen 1974 an, als man einen Land Rover mit Funkgerät als Einsatzfahrzeug bestellte.

Noch immer zu sehen ist das Gebäude in der Wiesenfeldstraße 1. Ab 1989 erhielten die Silberhelme ein neues Heim. Der Platz war auch nötig, denn wenige Jahre später stand ein Tanklöschfahrzeug in der Halle der Feuerwehr.

2010 war mit der Segnung eines Kleinlöschfahrzeugs und dem Spatenstich für das aktuelle Feuerwehrhaus ein besonders wichtiges Jahr in der jüngeren Vergangenheit. Seit 2012 haben die Florianis ihren neuen Standort neben dem Dorfhaus.

In Zentrum steht aber auch das neue Hilfeleistungsfahrzeug 2, das gerade rechtzeitig vor der Feier geliefert wurde und erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird. Etwas über 350.000 Euro hat das Allradfahrzeug gekostet. Es dient als Ersatz für das bestehende Fahrzeug, das aus dem Jahr 1995 stammt.