86 Rekruten wurden in Korneuburg angelobt

„Ich gelobe, mein Vaterland, die Republik Österreich, und sein Volk zu schützen und mit der Waffe zu verteidigen. Ich gelobe, den Gesetzen und den gesetzmäßigen Behörden Treue und Gehorsam zu leisten, alle Befehle meiner Vorgesetzten pünktlich und genau zu befolgen und mit allen meinen Kräften der Republik Österreich und dem österreichischen Volke zu dienen.“ So steht es im Wehrgesetz und so intonierten es die 86 Rekruten, die am Donnerstag am Hauptplatz feierlich angelobt wurden.

Generalstabschef Rudolf Striedinger schritt gemeinsam mit dem Kommandanten des ABC-Abwehrzentrums, Oberst des Generalstabsdienstes Jürgen Schlechter, Nationalratsabgeordnetem Andreas Minnich und Landtagsabgeordnetem sowie Bürgermeister Christian Gepp die Formation ab und bezeugte somit den Eid und das Treuegelöbnis der Rekruten. Belgleitet wurde der Festakt in Anwesenheit der Ehrengäste, angefangen von der Geistlichkeit, über die Politik bis hin zur Wirtschaft und hochrangigen militärischen Vertretern aus dem In- und Ausland. Ebenfalls vor Ort war natürlich die Militärmusik Niederösterreich. Stramm gestanden hieß es dann auch für sie bei der Bundeshymne Österreichs und der Landeshymne Niederösterreichs.

Es war der Höhepunkt einer eindrucksvollen Präsentation, die schon in den frühen Nachmittagsstunden mit einer Geräte- und Informationsschau samt Fahrzeugen des Bundesheeres, aber auch der Blaulichtorganisationen begonnen hatte. Bei frühlingshaften Temperaturen war das Interesse der zahlreichen Besucher umso größer, auch die Bewirtung seitens des Bundesheeres hatte daran einen großen Anteil.

