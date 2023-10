Ex-Bürgermeister Trettenhahn ab sofort Ehrenbürger von Bisamberg

Wie Bürgermeister Johannes Stuttner richtig bemerkte: „Der 26. Oktober ist nicht nur ein Feiertag, sondern vor allem ein Tag zum Feiern.“ Unter diesem Zeichen zelebrierte die Marktgemeinde den Nationalfeiertag im Festsaal. In seiner Eröffnungsrede erinnerte er, mit Seitenblicken auf die vielen Krisengebiete in dieser Welt daran, dass es für uns heute ein Privileg ist, in einem relativ sicheren Land mit hoher Lebensqualität zu leben.

Es ist bereits gute Tradition, dass am Nationalfeiertag verdiente Bürger geehrt werden. Diesmal traf es einen ganz besonders, nämlich den früheren „Meister der Bürger“, Günter Trettenhahn. Er erhielt als Wertschätzung und Anerkennung für seine Dienste nicht nur den Ehrenring in Gold, sondern auch die Ehrenbürgerschaft verliehen. Seit 1993 war Trettenhahn politisch in seiner Heimatgemeinde vertreten, von 2014 bis 2022 stand er ihr als Bürgermeister vor.

In seiner Dankesrede lobte der Geehrte seine politischen Wegbegleiter wie Ex-Vizebürgermeister Willi Latzl, den jetzigen Vizebürgermeister Rupert Sitz für die stets gute Zusammenarbeit und seinen Nachfolger Johannes Stuttner für dessen Bereitschaft, das Amt zu übernehmen. Sein besonderer Dank galt auch den Gemeinderatsmitgliedern und Gemeindebediensteten, allen voran Amtsleiterin Ute Stöckl.

In einem kurzen Rückblick schilderte er den hart erkämpften Sieg gegen das Post-Logistikzentrum vor der Haustür der Bisamberger (2017) und das Aus für den von Wien geplanten Waldfriedhof (2022) auf dem Bisamberg. „Mir war vor allem das Miteinander immer wichtig“, gestand er den zahlreichen Gästen im vollen Festsaal und erinnerte in diesem Zusammenhang an den Beitritt Bisambergs zum Gemeindeverband „Zehn vor Wien“, aber auch an das Miteinander im Gemeinderat und mit den Menschen im Ort.

Es wäre nicht Günter Trettenhahn, wenn er sich für diesen Tag nicht noch etwas ganz Besonderes einfallen hätte lassen. So erschien er im selben Anzug, den er bereits am Tag seines Amtsantrittes 2014 getragen hatte, natürlich mit der obligaten orangenen Krawatte. Den Schlussapplaus reklamierte er für seine Familie, die während der ganzen Zeit fest hinter ihm stand und ihm privat den Rücken stärkte.

Wie immer sorgte die Blasmusikkapelle für den guten Ton. Foto: Preineder

Ausstellung „Klima & Ich“ eröffnet

Im Rahmen des Festaktes wurde in Beisein von Bezirkshauptmann Andreas Strobl, dem neuen Kaplan Rajan, dem Langenzersdorfer Vizebürgermeister Josef Waygand, dem Harmannsdorfer Bürgermeister Alexander Raicher, Volksschuldirektorin Sabine Grossler, Amtsleiterin Ute Stöckl, Raiffeisen-Boss Andreas Korda und Vertretern der Feuerwehren aus Bisamberg und Klein-Engersdorf die Ausstellung „Klima & Ich“ eröffnet, die von Umweltgemeinderätin Eva Martina Strobl bereits zum zweiten Mal bestens organisiert wurde. Wie der Name schon sagt, konnte man sich hier an verschiedenen Ständen über CO2-Einsparungen, Ernährung bis hin zum „klimafreundlichen Dorf“ informieren.

Für die musikalische Umrahmung sorgte in bewährter Weise die Bisamberger Musikkapelle und die lieben Kleinen konnten sich bei einem Karussell im Schlosspark und einem Kinderprogramm so richtig austoben. Wie Bürgermeister Johann Stuttner schon anfangs erwähnte, war es nicht nur ein Feiertag, sondern letztendlich dann auch wirklich ein Tag zum Feiern.