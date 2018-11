NÖN: Frau Völkl, Sie haben ja schon im Sommer klar gemacht, dass sich bei den Festspielen etwas ändern muss. Was hat sich jetzt definitiv geändert, vor allem für das Publikum?

Andrea Völkl: Die erste gravierende Änderung ist sicher, dass wir einen neuen Intendanten haben. Wir sind sehr glücklich, dass wir Christian Spatzek dafür gewinnen konnten. Schon der erste Kontakt ist blendend gelaufen, man hat schon gemerkt, hier stimmt die Chemie und das Konzept war voll und ganz überzeugend. Er versteht, was die Stadt möchte, wo wir mit den Festspielen hinwollen. Eine weitere wichtige Änderung ist, dass wir mit der Spielzeit wieder in den August rücken und die Karten auch günstiger werden. Es wird im ersten Jahr auch kein großmächtiges Rahmenprogramm geben, wir konzentrieren uns ganz auf das Hauptstück. Was aber bleibt, ist das Sprechtheater: Wir setzen auf Johann Nestroy und konnten hochkarätige Schauspieler gewinnen. Ich bin schon sehr neugierig auf die Inszenierung und voller Freude und Euphorie!

Warum hat sich die Stadt für Christian Spatzek als Intendant entschieden?

Völkl: Im Leben ist es manchmal so, dass sich die Dinge auch finden. Christian Spatzek hat uns gefunden! Es hat sich nicht gleich abgezeichnet, dass der Wechsel schon 2019 stattfinden wird. Das ist auch keine Zwischenlösung, sondern eine Zusammenarbeit, die aus heutiger Sicht auf Dauer angelegt ist.

Herr Spatzek, warum haben Sie sich für die Intendanz in Stockerau beworben? Was reizt Sie an den Festspielen in der Lenaustadt?

Christian Spatzek: Ich kannte den Spielort schon zu Wilkes Zeiten, er hat mir immer schon gefallen und mich auch beeindruckt. Ich habe eine spezielle Vorliebe für das Sommertheater, die in Salzburg entstand. Dieses Spiel, diese ursprüngliche Form des Theaters, auf einer Pawlatsche Theater zu spielen, das hat mir immer sehr gefallen. Das ist eine andere Form des Theatermachens als in einem geschlossenen Raum, so, wie man früher Theater gemacht hat. Es hat ja auch keine Alternative gegeben. Und so kehren wir in Stockerau zurück zu den Ursprüngen! (lacht) Die Stadt hat eine angenehme Atmosphäre, der Einzugsbereich ist großartig, hier bei Wien. Es ist ein idealer Spielort.

Was gefällt Ihnen besonders an Stockerau?

Spatzek: Wenn ich an Stockerau denke, gefällt mir besonders das Wappen! Diese alte, knorrige Baum, aus dem die Pflanze erwächst – dieses Bild gefällt mir sehr, das ist schon eine Theaterszene an sich. Aber natürlich ist auch die Szenerie mit der wunderbaren Kirche und der Treppe großartig, sie erinnert mich an Salzburg, wo ich mit diesen historischen Gebäuden aufgewachsen bin. Das versetzt mich schon auch zurück in diese Zeit und ich liebe das 16. und 17. Jahrhundert. Natürlich werden wir die Treppe auch bespielen: Wenn die Figuren in die Stadt kommen, dann müssen sie oben an der Treppe stehen und sich die Häuserzeile anschauen; so ist es bei Nestroy ja auch beschrieben.

Sie haben ja schon im Laufe Ihrer Intendanz in Parndorf Nestroy und auch Goldoni gespielt. Warum haben Sie den Klassiker „Einen Jux will er sich machen“ für Stockerau ausgewählt?

Spatzek: Ich habe dieses Stück noch nie gemacht, es ist also nicht so, dass ich etwas aufwärme. Aber natürlich wollte ich es schon immer einmal zur Bühne bringen. Jetzt habe ich auch eine ideale Besetzung und den perfekten Spielort. Dieses Stück passt alleine von der Handlung gut hierher, weil die Figuren auch in die Stadt hineingehen, um eben einen Jux zu erleben. Unser großes Glück war, dass Gerhard Ernst, der zum Beispiel vor zwei Jahren in „Anatevka“ in Mörbisch zu sehen war und sonst eigentlich jeden Sommer besetzt ist, zufällig Zeit hat und einen wunderbaren Zangler geben wird. Dann war mir klar: Wir müssen den Jux machen!

Wie man hört, werden Sie auch auf der Bühne stehen.

Spatzek: Ja, ich werde den Weinberl spielen. Wenn schon, denn schon! Den lasse ich mir nicht entgehen! (lacht)

Ihr Vorgänger Zeno Stanek war dafür bekannt, dass er in jedem seiner Stücke Bezüge zu Stockerau eingebaut hat. Werden Sie das beibehalten?

Spatzek: Für mich wäre es vermessen, anzunehmen, dass ich intelligenter, gescheiter oder begabter bin als Nestroy. Diese Demut vor dem Autor, und auch vor jedem anderen guten Autor, die wuchs in den letzten Jahren. Bei jedem Nestroy-Stück denkt man sich: Das gibt es ja nicht! Er ist genial, er weiß ganz genau, wann das Publikum lacht. Du musst nur versuchen, diesen Rhythmus, in dem das Stück geschrieben ist – er war ja auch Opernsänger – vom Blatt zu spielen, wie ein Musiker. Und ein Musiker wird doch nie versuchen, die Noten falsch zu spielen, oder? Wir versuchen, das, was Nestroy geschrieben hat, richtig zu lesen und zu spielen. Das ist mein Zugang zum Theatermachen. Dass wir aber etwas ergänzen, aufgrund eines kreativen Prozesses, das ist durchaus möglich. Verändern wollen wir ihn aber auf keinen Fall.

Und Sie sind ja nach wie vor auch in Parndorf tätig. Werden Sie dort auch 2020 noch Intendant sein?

Spatzek: Ich helfe dort noch bei der Organisation, aber es ist quasi ein Selbstläufer. Aber wenn alles klappt, werde ich 2020 auf jeden Fall in Stockerau sein!