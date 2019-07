Regisseur Richard Maynau, der dem Stockerauer Lenautheater und der Bunten Bühne Spillern vorstand und nun in Oberösterreich tätig ist, stattete seiner „alten Heimat“ einen Besuch ab. Im Gespräch mit der NÖN offenbarte er seine ambivalente Situation: „Ich bin mit Begeisterung und großem Engagement Intendant im Theater Pregarten, etwas Besseres hätte ich nicht finden können. Aber ich vermisse Stockerau schon auch.“

Als Christian Spatzek, der neue Intendant der Stockerauer Festspiele, ihn kontaktierte und zum Mitspielen einlud, musste Maynau nicht lange überlegen. Es war auch nicht sein erstes Mitwirken, schon dreimal war Maynau aktiv dabei. Problematisch sei nur der Zeitpunkt gewesen, berichtet er, weil er seine Mitwirkung nur während seines Urlaubs zusichern konnte.

„Dieses Ensemble ist erstklassig“

Natürlich ist ihm das Stück „Einen Jux will er sich machen“ bestens bekannt, daher war seine Antwort an Spatzek klar: „Du gibst mir die Rolle des Räubers Rab, der tritt erst im dritten Akt auf. Bis ihr diese Szenen probt, bin ich schon in Stockerau.“

Auf Spatzek und die Stückwahl angesprochen, äußert sich der Künstler äußerst positiv: „Spatzek ist ein erfahrener Intendant und Schauspieler, mit der Wahl dieses Stücks führt er die Festspiele wieder dorthin, wo das Publikum gerne mitgeht. Das ist eines der drei besten Nestroy-Stücke überhaupt.“

Auch über die Auswahl der Schauspieler ist Maynau voll des Lobes, Spatzek habe eine gute Hand für die richtigen Akteure bewiesen: „Dieses Ensemble ist erstklassig. Die meisten kenne ich sehr gut, und ich freue mich bereits sehr auf die Zusammenarbeit.“

Auch das Bühnenbild findet seine volle Zustimmung, Maynau hält den Bühnenbildner Manfred Waba für einen der besten in Österreich. Was ihn bei diesem Engagement zusätzlich freut, ist, dass er sich in dieser Zeit um sein Lieblingskind, das Stockerauer Straßentheater, kümmern kann, erzählt er.