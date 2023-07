Stockerau: Der Zerrissene war beim Lagerhausfest

Am 27. Juli ist die Premiere von Johann Nepomuk Nestroys' „Der Zerissene“ bei den Festspielen in Stockerau. Am Wochenende feierte das Lagerhaus in Stockerau das 125-jährige Bestehen der Lagerhaus-Genossenschaft Hollabrunn-Horn. Aus diesem Anlass luden die Lagerhaus-Geschäftsführer Rudolf Grubauer und Josef Sieber den Intendanten und Regisseur Christian Spatzek zur Präsentation der Festspiele 2023 ins Festzelt.

Gemeinsam mit Schauspieler und Publikumsliebling Christoph Fälbl gab Spatzek den Lagerhaus-Besuchern einen Einblick in Nestroys' Posse mit Gesang in drei Akten, das Ensemble, das Bühnenbild mit der doppelten Drehbühne, die Kostüme und den Probenfortschritt.

Vorstellungen & Tickets

Die Vorstellungen finden vier Wochen lang, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, bis 20. August statt. Tickets im Bürgerservice der Stadtgemeinde Stockerau und unter: www.noen.at/ticketshop