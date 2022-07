Geprobt wird auf der neuen Drehbühne

Werbung

Nachdem Pandemie-bedingt in zwei Festspielsaisonen Alternativprogramme im Belvedereschlössl-Park gespielt wurden, kehrt nun das Kultur-Highlight mit dem zweimal verschobenen Stück „Der Floh im Ohr“ auf den Dr.-Karl-Renner-Platz zurück. Seit 8. Juli wird direkt auf der neuen Drehbühne bereits geprobt.

Die Schallschutzwände sind die Weiterführung des Bühnenbildes – und verraten, welche Geschäfte dahinter liegen. Foto: Manfred Mikysek

Anfangs wurde parallel zu den Proben noch an der neuen Bühne gewerkt, aber nun ist das Ensemble begeistert. „Wir finden die Bühne toll, alle 14 Schauspieler sind gesund und mit Freude bei der Arbeit. Nur die Hitze macht uns tagsüber bei den Proben zu schaffen“, verrät Intendant Christian Spatzek beim Besuch der NÖN.

Gleichzeitig wird es heuer einige Neuerungen für die Besucher geben. Es wurden endlich die stabilen neuen Sitze auf der Tribüne montiert. Sie waren nach der Anschaffung durch die Hypo NÖ zwei Jahre eingelagert und sind mit 648 an der Zahl mehr als zuvor. Auch eine komplett neue Toilettenanlage wertet die Festspiele auf.

„Schallschutzwand spiegelt Bühnenbild wider“

Für Diskussion sorgte im Vorfeld die Schallschutzwand (die NÖN berichtete). Die Umsetzung gefällt Spatzek: „Die neu errichtete Schallschutzwand spiegelt mit den affichierten Drucken das Bühnenbild wider und lässt die Geschäfte am Platz wie die Buchhandlung, die Drogerie und die Konditorei einfließen.“

Der Intendant freut sich schon auf die Premiere am 28. Juli und die 15 Vorstellungen in den folgenden vier Wochen. Das Stück „Der Floh im Ohr“ ist eine groteske Verwechslungskomödie in drei Akten von Autor Georges Feydeau und spielt in Paris um das Jahr 1900.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.