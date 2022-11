Festveranstaltung Kindergartenzubau in Stetten eröffnet

Lesezeit: 3 Min RN Redaktion NÖN.at

M it einer Festveranstaltung wurde am Montag nach rund 15 Monaten Bauzeit der Kindergartenzubau in der Gemeinde Stetten (Bezirk Korneuburg) offiziell seiner Bestimmung übergeben.