Sanierung des Korneuburger Stadtmuseums in der Warteschleife

Das ehemalige Tröpferlbad und heutige Kulturzentrum macht seinem Namen alle Ehre. Die Mauern sind feucht und die Ausstellungsstücke dadurch gefährdet. Wie Melanie Lopin im NÖN-Gespräch erklärte, wäre eine umfassende Sanierung unbedingt notwendig. „Und zwar besser heute als morgen“, wie sie sagte.

Es war vor einigen Wochen, dass man einen Gutachter erwartete, um zu sehen, was möglich ist und vor allem, was das Ganze kostet. Mittlerweile sind zwar einige Wochen vergangen, passiert ist jedoch nichts. Auf NÖN-Anfrage bestätigte Kulturstadtrat Andreas Minnich, dass sich in der Sache was tut, er könne zu diesem Zeitpunkt aber keine Auskunft zum weiteren Ablaufplan geben.

Der Obmann des Museumsvereins, Otto Pacher, bestätigte, dass das Projekt „Sanierung Stadtmuseum“ derzeit stillstehe. Seitens des Bauamtes gibt es bis dato weder ein Gutachten noch eine Kostenschätzung des externen Sachverständigen.

Erfreuliches gibt es trotzdem zu berichten. So wird das Museum am 3. September nach einmonatiger Pause wieder für die Öffentlichkeit zugängig sein. Die Sonderausstellung „160 Jahre Museen in Korneuburg“ und alle Schauräume können besichtigt werden.

Für die Stadtführung am 3. September, 10 Uhr, sind noch einige Plätze verfügbar, Anmeldung wird erbeten unter museum@museumsverein-korneuburg.at oder 0681/81351610 (Sonntag bis Freitag 9 bis 12 Uhr)