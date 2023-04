Holzhütte brannte bei einem Teich in Sierndorf völlig ab

Die Freiwillige Feuerwehr Sierndorf wurde in der Nacht auf Donnerstag um 4:45 Uhr zu einem Schilfbrand am Teich alarmiert: Die Mitglieder nahmen bei der Anfahrt bereits einen deutlichen Feuerschein wahr. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass eine Holzhütte am Rande des Teiches in Vollbrand stand.

Unter Atemschutz und mit zwei Löschleitungen konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Zum Glück griff das Feuer nicht auf die direkt angrenzenden Bäume über. Nachdem die Überreste der Hütte verteilt und alle Glutnester abgelöscht waren, konnte Brand Aus gegeben werden. Die Einsatzbereitschaft war um 6.15 Uhr wiederhergestellt.

