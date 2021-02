A5: Lkw stand in Vollbrand .

Kurz nach Mitternacht wurde die FF Wolkersdorf am Donnerstag alarmiert: Auf der A5 Richtung Wien stans ein Lkw in Vollbrand. Der Sattelzug war aus unbekannter Ursache in den Anpralldämpfer geprallt, der gesamte Lkw-Zug schlitterte dann zirka 20 Meter der Leitschiene entlang.